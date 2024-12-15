陸人搭郵輪突發病送花蓮、傳家屬入台遇阻 陸委會回應了

大陸官媒中新社14日報導，大陸湖北宜昌劉姓市民10月搭乘郵輪，從香港前往宮古島旅遊，行經花蓮附近海域時突發疾病，郵輪發出求救訊號，最終台灣方面派出直升機將劉姓市民送往花蓮慈濟醫院治療，但其家屬想來台探視，證件卻辦不下來。對此，陸委會回應，在救治期間，家屬並未提出要來台探視的申請案，沒有赴台證辦不下來的狀況。

根據報導，陸籍劉姓民眾10月11日搭乘郵輪從香港前往宮古島旅遊，10月13日晚間，郵輪行經台灣花蓮附近海域時，劉姓民眾突發疾病，經簡單救治後，仍有生命危險。郵輪發出求救訊號，「台灣方面積極回應」，派出直升機將劉姓民眾就近緊急送往花蓮慈濟醫院治療。

劉姓民眾家屬接獲相關資訊後，向宜昌市台辦求助。宜昌市台辦和湖北省台辦透過多種管道，請託花蓮縣議員吳建志協助處理此事，包含幫病人家屬辦理入台證件，但報導稱，「然而，種種原因，家屬的赴台證件辦不下來。家屬不能赴台，病人接不回來。」

對此，陸委會15日透過書面表示，「本案係我主管機關接獲郵輪緊急救援通報後，基於急難救助的精神，將該名大陸人士從郵輪接到花蓮醫治。在救治期間，家屬並未提出要來台探視的申請案，沒有赴台證件辦不下來的情況」。