快訊

大陸女子遇害遭棄屍雪梨機場附近 台籍丈夫仍下落不明

班班喝鮮奶像「防空警報」？ 老師問：鮮奶之亂何時停

陸使館示警：菲律賓發生多起持槍、迷藥搶劫案

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國大陸駐菲律賓大使館15日在官網發布「提醒在菲律賓中國公民加強安全防範」的公告，要在菲大陸公民確保自身人身、財務與證件的安全。（取自大陸駐菲大使館）
中國大陸駐菲律賓大使館15日在官網發布「提醒在菲律賓中國公民加強安全防範」的公告，要在菲大陸公民確保自身人身、財務與證件的安全。（取自大陸駐菲大使館）

中國大陸駐菲律賓大使館15日在官網發布公告表示，近期，菲律賓部分地區治安狀況不平靜，發生多起涉大陸公民的持槍搶劫、迷藥搶劫、換匯被騙及盜竊案件，給當事人人身和財產安全造成嚴重損失，提醒在菲大陸公民提高自我防範意識。

這篇名為「提醒在菲律賓中國公民加強安全防範」的公告指出，要確保人身、財務與證件的安全。

人身安全部分，要避免前往近期案件多發、治安不靖場所，外出盡量結伴而行，減少不必要的夜間外出。遇到陌生人主動接近或搭訕要高度警惕，避免與陌生人聚餐或到酒吧、歌舞廳等敏感場所，不食用陌生人提供的飲料、食品或香煙，就餐時要確保自己的食物、飲品始終處於視線範圍內。

在外行走及住宿時要提高警惕，防範可疑人員。及時將旅遊路線、規劃及自身狀況告知家人，注意留存親屬、使領館等緊急聯繫方式。如遇搶劫等意外，應理智、妥善應對，確保人身安全第一。

財物安全方面，要避免在公共場所顯財露富，隨身不要攜帶大量現金或佩戴貴重首飾、手錶。在人群密集場所應時刻注意保管好個人物品，提高防盜搶意識。

切勿輕信任何「優惠換匯」訊息，如需換匯，請通過銀行等正規合法渠道辦理，不要心存僥倖或貪圖便利，否則不僅容易受騙上當，還可能會涉嫌參與洗錢、非法買賣外匯等犯罪活動。

證件安全部分，要保管好護照等重要旅行證件，應與銀行卡、現金等分開放置，並留存複印件備用。證件一旦遺失或被盜搶，立即向警方報案，留存好相關記錄證明，同時向使領館申請補辦旅行證件。遇陌生人來電稱撿到護照，要求在規定時段內在約定地點有償返還，要提高警惕，保證自身安全。

搶劫 菲律賓 護照

延伸閱讀

跳上觀光巴士一覽馬尼拉多變風貌　來趟輕鬆的菲律賓文史之旅

泓德、亞通攻菲光電案場

菲移民局逮5名外籍通緝犯 包括1名台灣人

菲國綠電若藉海底電纜輸台 2千公尺水深技術待克服

相關新聞

陸使館示警：菲律賓發生多起持槍、迷藥搶劫案

中國大陸駐菲律賓大使館15日在官網發布公告表示，近期，菲律賓部分地區治安狀況不平靜，發生多起涉大陸公民的持槍搶劫、迷藥搶...

參拜一貫道佛院 侯友宜籲海基會拿出更具體行動搶救信徒

台灣一貫道信徒傳在大陸被捕，新北市長侯友宜今赴一貫道佛院參拜時表示，宗教自由必須要獲得保障，呼籲中國大陸尊重、包容不同宗...

共同社：日本外相擬25日訪陸 與大陸外長王毅會談

日本共同社引述政府消息人士報導，關於日本外相岩屋毅本月下旬訪陸之際與大陸外長王毅舉行會談，已朝著25日實施展開協調，預計...

中澳關係改善 新一對大熊貓赴澳洲旅居10年

中澳關係持續改善，中國大陸與澳洲開啟新一輪大熊貓保護合作研究，大熊貓「星秋」、「怡蘭」當地時間15日6時2分（北京時間3...

兩岸觀策／王金平的論述是一塊試金石

立法院前院長王金平拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」；並認為「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立的最...

港澳人士定居許可數超去年 前十月達1749人

為關懷選擇在台灣定居、居留的港澳人士，台港策進會和陸委會自去年起，在全台巡迴舉辦十多個場次的座談會，昨日於桃園舉辦年度系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。