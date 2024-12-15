陸使館示警：菲律賓發生多起持槍、迷藥搶劫案

中國大陸駐菲律賓大使館15日在官網發布公告表示，近期，菲律賓部分地區治安狀況不平靜，發生多起涉大陸公民的持槍搶劫、迷藥搶劫、換匯被騙及盜竊案件，給當事人人身和財產安全造成嚴重損失，提醒在菲大陸公民提高自我防範意識。

這篇名為「提醒在菲律賓中國公民加強安全防範」的公告指出，要確保人身、財務與證件的安全。

人身安全部分，要避免前往近期案件多發、治安不靖場所，外出盡量結伴而行，減少不必要的夜間外出。遇到陌生人主動接近或搭訕要高度警惕，避免與陌生人聚餐或到酒吧、歌舞廳等敏感場所，不食用陌生人提供的飲料、食品或香煙，就餐時要確保自己的食物、飲品始終處於視線範圍內。

在外行走及住宿時要提高警惕，防範可疑人員。及時將旅遊路線、規劃及自身狀況告知家人，注意留存親屬、使領館等緊急聯繫方式。如遇搶劫等意外，應理智、妥善應對，確保人身安全第一。

財物安全方面，要避免在公共場所顯財露富，隨身不要攜帶大量現金或佩戴貴重首飾、手錶。在人群密集場所應時刻注意保管好個人物品，提高防盜搶意識。

切勿輕信任何「優惠換匯」訊息，如需換匯，請通過銀行等正規合法渠道辦理，不要心存僥倖或貪圖便利，否則不僅容易受騙上當，還可能會涉嫌參與洗錢、非法買賣外匯等犯罪活動。

證件安全部分，要保管好護照等重要旅行證件，應與銀行卡、現金等分開放置，並留存複印件備用。證件一旦遺失或被盜搶，立即向警方報案，留存好相關記錄證明，同時向使領館申請補辦旅行證件。遇陌生人來電稱撿到護照，要求在規定時段內在約定地點有償返還，要提高警惕，保證自身安全。