雙城論壇綠營設重重路障 柳采葳：刻意卡關是酸葡萄心態
三名一貫道道親10月赴陸在廣東被捕，海基會秘書長羅文嘉喊話台北市長蔣萬安在雙城論壇期間向陸方提及此事，給家屬一個答覆。國民黨議員柳采葳批，這是史上最廢的海基會，就只想當一個破壞者而已。
由於今年雙城論壇，北市府申請102名上海團名單，卻被陸委會設下路障，上海台辦主任金梅及媒體等11名來台申請遭封殺，柳采葳也批評，民進黨過去阻擋台辦人士來台，就已經沒有正當理由，這次雙城論壇，阻擋台辦來台，更沒有正當理由。
柳說，雙城論壇是城市交流，完全不涉及政治議題，這完全符合民進黨口中健康和永續的兩岸交流，如此一來，民進黨無正當理由阻擋雙城論壇，刻意要卡關雙城論壇，就只是酸葡萄心態，只想當個破壞者而已。
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