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參拜一貫道佛院 侯友宜籲海基會拿出更具體行動搶救信徒

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午赴新北三峽的一貫道濟仁佛院參拜暨贈匾。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴新北三峽的一貫道濟仁佛院參拜暨贈匾。記者李成蔭／攝影

台灣一貫道信徒傳在大陸被捕，新北市長侯友宜今赴一貫道佛院參拜時表示，宗教自由必須要獲得保障，呼籲中國大陸尊重、包容不同宗教信仰；兩岸事務主管機關是陸委會、海基會，一定要拿出更具體行動協助國人返國。

三名一貫道信徒近日傳在廣東被捕，海基會秘書長羅文嘉呼籲台北市長蔣萬安在論壇向陸方反映，泛藍陣營譁然。台北副市長林奕華嘆氣說，雙城論壇是市政交流平台，北市府期待海基會扮演應有的角色，「只是海基會跟對岸溝通的管道可能都沒了」。

侯友宜今上午赴新北三峽的一貫道濟仁佛院參拜暨贈匾，並於會後接受媒體聯訪時表示，宗教自由必須要得到保障，尤其在這個事件裡面，呼籲中國大陸要尊重、包容不同的宗教信仰；主管機關是陸委會、海基會，主管機關一定要拿出更具體的行動，來協助國人能夠順利返國。

新北市長侯友宜今上午赴新北三峽的一貫道濟仁佛院參拜暨贈匾。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴新北三峽的一貫道濟仁佛院參拜暨贈匾。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴新北三峽的一貫道濟仁佛院參拜暨贈匾。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴新北三峽的一貫道濟仁佛院參拜暨贈匾。記者李成蔭／攝影

主管 海基會

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