參拜一貫道佛院 侯友宜籲海基會拿出更具體行動搶救信徒

台灣一貫道信徒傳在大陸被捕，新北市長侯友宜今赴一貫道佛院參拜時表示，宗教自由必須要獲得保障，呼籲中國大陸尊重、包容不同宗教信仰；兩岸事務主管機關是陸委會、海基會，一定要拿出更具體行動協助國人返國。

三名一貫道信徒近日傳在廣東被捕，海基會秘書長羅文嘉呼籲台北市長蔣萬安在論壇向陸方反映，泛藍陣營譁然。台北副市長林奕華嘆氣說，雙城論壇是市政交流平台，北市府期待海基會扮演應有的角色，「只是海基會跟對岸溝通的管道可能都沒了」。