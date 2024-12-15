參拜一貫道佛院 侯友宜籲海基會拿出更具體行動搶救信徒
台灣一貫道信徒傳在大陸被捕，新北市長侯友宜今赴一貫道佛院參拜時表示，宗教自由必須要獲得保障，呼籲中國大陸尊重、包容不同宗教信仰；兩岸事務主管機關是陸委會、海基會，一定要拿出更具體行動協助國人返國。
三名一貫道信徒近日傳在廣東被捕，海基會秘書長羅文嘉呼籲台北市長蔣萬安在論壇向陸方反映，泛藍陣營譁然。台北副市長林奕華嘆氣說，雙城論壇是市政交流平台，北市府期待海基會扮演應有的角色，「只是海基會跟對岸溝通的管道可能都沒了」。
侯友宜今上午赴新北三峽的一貫道濟仁佛院參拜暨贈匾，並於會後接受媒體聯訪時表示，宗教自由必須要得到保障，尤其在這個事件裡面，呼籲中國大陸要尊重、包容不同的宗教信仰；主管機關是陸委會、海基會，主管機關一定要拿出更具體的行動，來協助國人能夠順利返國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言