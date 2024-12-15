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法國總統外事顧問博納訪中為馬克宏鋪路 博納：恪守一中政策

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）14日在北京同法國總統外事顧問博納（左）舉行第26次中法戰略對話。（新華社）
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）14日在北京同法國總統外事顧問博納（左）舉行第26次中法戰略對話。（新華社）

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅14日在北京與到訪的法國總統外事顧問博納舉行第26次中法戰略對話。博納此行除與王毅討論包括俄烏戰事等國際局勢外，並為法國總統馬克宏明年春的訪華鋪路。據中方發布，博納表示，將恪守一個中國政策，同中方密切高層往來。

新華社報導，王毅在會見時表示，明年是中法關係新一個「甲子」的開局之年。中方願同法方一道，秉持獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的「中法精神」，鞏固好、延續好中法關係積極向上勢頭，使中法關係始終成為引領中歐關係發展、促進世界和平穩定的進步力量。

王毅提出四點建議，一是以兩國元首共識為指引，從戰略高度和長遠角度看待彼此，打造雙邊關係更多積極議程。二是扎實推進務實合作。用好雙方傳統優勢，深挖核能、航空航天等領域合作潛力，開闢人工智能、新材料、高端裝備、綠色環保、智慧健康等新質生產力合作新前景。

三是延續中法文化旅遊年積極效應。便利兩國人員往來，深化文化、科研、教育、地方、青年等領域交流。四是共同維護多邊主義。中法均為聯合國創始會員國和安理會常任理事國，應堅定支持以聯合國為核心的國際體系，構建平等有序的世界多極化，推動國際團結合作，反對分裂對抗，尤其要摒棄冷戰思維和零和博弈。

報導指，博納表示，法方珍視法中傳統友誼和兩國元首互信，將恪守一個中國政策，同中方密切高層往來，辦好高級別經濟財金、人文等機制對話。高度評價雙邊合作積極成果，希同中方制定富有雄心的目標，拓展經貿投資、人工智能、核能、航空航天、農食產品、綠色發展等各領域強有力、創新性合作，進一步擴大人文交流。面對動蕩不定的國際局勢，法國反對陣營對抗，將堅持獨立自主的外交傳統，倡導在國際關係中相互尊重、包容合作。

雙方表示將共同應對全球性挑戰，加強氣候變化、生物多樣性、可持續發展、減貧等合作。法方讚賞中方為達成《巴黎協定》發揮的關鍵作用，期待以明年協定達成10周年為契機，展現法中引領力，推動全球氣候治理取得更多成果。

雙方還談及中歐經貿問題。王毅強調，貿易戰只會導致「雙輸」。中國是自由貿易體制最堅定的捍衛者，反對將經貿問題政治化。希望歐方同中方相向而行，秉持建設性態度，照顧彼此合理關切，通過持續對話，找到雙方都能接受的解決辦法。博納表示，法方不贊成打貿易戰，支持歐中加強合作，實現互利共贏。

雙方還就烏克蘭危機、伊朗核問題、中東局勢等交換了看法。

王毅 經貿 關係

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