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港澳人士定居許可數超去年 前十月達1749人

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
台港策進會和陸委會14日合辦「台港澳健康齊步走」步道健行活動，與會者合影。圖／台港策進會提供
台港策進會和陸委會14日合辦「台港澳健康齊步走」步道健行活動，與會者合影。圖／台港策進會提供

為關懷選擇在台灣定居、居留的港澳人士，台港策進會和陸委會自去年起，在全台巡迴舉辦十多個場次的座談會，昨日於桃園舉辦年度系列最終場，吸引超過120位港澳人士報名參加。陸委會港澳蒙藏處處長兼台港策進會秘書長盧長水說，今年截至10月，已有1,749港澳人士獲准定居，超過去年全年許可人數，希望透過善循環，讓大家在成為「新台灣人」的過程中更有信心。

據財團法人台港經濟文化合作策進會（台港策進會），13日，台港策進會與陸委會、桃園市政府舉辦2024年度系列「關懷港澳人士居留定居座談會」最終場。自去年10月起，目前已全台巡迴舉辦10多場次的座談會，累計超過800名港澳朋友參加。

盧長水說，台灣是一個自由民主、多元融合的社會，政府歡迎每一位有心來台發展的移居者在台落地生根，為協助港澳朋友依相關規定順利走向定居，因此，透過與港澳朋友座談、面對面的溝通，更有效地協助解決問題，就個別申請案件所遇情形，提供具體協助，並由策進會台港服務交流辦公室提供後續專人專線諮詢服務與輔導。

他表示，陸委會將持續與地方政府協力，協助移居台灣的港澳朋友能夠安身立命，進而安居樂業，開創第二人生。

就港澳人士定居情況，盧長水說明，2023年港澳人士定居許可人數為1,659人，超過2022年之1,420人，成長16.8%。2024年截至10月有1,749人獲准定居，已超過去年全年許可人數。

盧長水說，歷次座談會現場，均有港人分享已取得申請定居案通過之喜訊與經驗，相信這種善的循環，讓大家在成為「新台灣人」的過程中更有信心，也顯示在台港人已逐漸知悉並瞭解我政府作為的友善與合理。

座談會上，桃園市政府、內政部、勞動部、經濟部投資審議司等機關代表就港人關切事宜作出說明，包括桃園市政府官網設有「香港專區」，「桃園市新住民家庭服務中心」及「桃園市新住民培力中心」，和投資、依親、求學及僑畢返台等事由的適用法規，外國專業人員在台工作規定與申請方式等。

另一方面，為持續關懷在台港澳人士，台港策進會14日與陸委會合辦「台港澳健康齊步走」步道健行活動，共30多人參與，邀請中華民國自然步道協會理事長高瑞雙，沿途介紹台北大湖公園、大溝溪步道、圓覺瀑布、鯉魚山步道等之文化背景、環境特色及生態多樣性。

台港策進會說，未來將持續辦理多元活動，讓在台的港澳朋友能夠融入台灣社會，安居樂業，安心生活。

陸委會、台港策進會與桃園市政府於13日舉辦今年度系列「關懷港澳人士居留定居座談會」最終場。圖／台港策進會提供
陸委會、台港策進會與桃園市政府於13日舉辦今年度系列「關懷港澳人士居留定居座談會」最終場。圖／台港策進會提供

勞動部 陸委會 香港

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