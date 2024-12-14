北市府質疑一貫道案「無溝通管道」 海基會回應：多些關注就多份幫助

就一貫道人士在陸被補一案，面對台北市副市長林奕華質疑海基會是否沒有與對岸溝通管道，藍營議員抨擊推卸責任，海基會14日回應指出，在接獲陳情後，即同時透過正式與非正式管道，要求對岸依照兩案共打協議通報我方，強調「海基會當然有各種不同管道」，但面對中共專制作風，台灣社會多一些關注，就會多一份幫助。

海基會表示，有關台灣一貫道道親在陸被捕一事，於接獲陳情後，即在第一時間與家屬會面並協助家屬，同時透過正式與非正式管道，要求對岸依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」通報我方。

海基會說，對岸將本案視作高度機密，直到昨天海基會記者會後才匆匆回覆。「台北市政府與國民黨籍市議員，針對本案的相關回覆，似乎表示這三位長者不是台北市民？還是他們不該被關注？」

海基會強調，海基會當然有各種不同管道，但面對中共專制作風，台灣社會多一些關注，就會多一份幫助，請北市府相關官員保持多一點基本人性，無論是什麼單位與角色，都應給予受害者家屬更多的溫暖和支持。

海基會秘書長羅文嘉13日主持海基會例行背景說明會時，再次提及上月三名一貫道人士在廣東中山被捕，至今近兩個月沒有任何消息，認為這比雙城論壇更重要。他還呼籲，台北市長蔣萬安可藉論壇向陸方反映。

接著，大陸國台辦昨天傍晚回應證實，3人是因涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被廣東省公安機關依法逮捕；對此，陸委會昨晚表示，要求陸方必須儘早釋放回台，並保障當事人合法權益，妥善保障當事人身安全，海基會也說，請對岸尊重宗教信仰自由，維護台灣國民人身安全，儘速釋放這三位長者。

但對於羅文嘉的呼籲，台北市副市長林奕華今天說，期待海基會應該趕快扮演應該要有的角色，否則這就代表，也許海基會跟對岸溝通管道，「可是全部都沒有了」，所以才期待雙城論壇來做這件事情。

國民黨台北市議員鍾沛君也批評，兩岸是中央主管事務，由陸委會專責，認為這是「無事民進黨，有事國民黨，無事你隨便扣帽子，出事你把責任推上來」，抨擊「封殺上海台辦主任，開罰馬英九基金會時好大官威，正事辦不了的時候，又是另一副嘴臉，要蔣萬安負責？」