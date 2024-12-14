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美議員批「大陸大蒜吃不得」 林劍貼1圖回擊：吸血鬼才會怕

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為中國大陸外交部發言人林劍。路透
圖為中國大陸外交部發言人林劍。路透

針對美國佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott）日前批評，大陸大蒜是在「污水中生長再被漂白」，過程中還涉及「奴隸和童工」。他要求美國相關聯邦機構調查，阻止大陸的大蒜進口。大陸外交部發言人林劍14日發文回擊稱，「大陸網友說了，吸血鬼才怕大蒜。」

林劍14日於社交平台X（原推特）發文，文中配有象徵美國的「山姆大叔」圖案，然而是以吸血鬼形象出現在該圖內，同時，該圖前方還有幾顆大蒜，使得山姆大叔出現驚恐的表情。

林劍在文中寫道，「一些美國政客聲稱中國大蒜對美國的食品安全構成巨大威脅。而中國網民（台稱網友）認為，只有吸血鬼才怕大蒜。」他並在下方詢問網友嗆，「你同意誰的觀點？」

於此之前，據美國佛州當地媒體報導，當地時間12月10日，史考特辦公室發一份出聲明稱，大陸種植的大蒜對美國的食品安全構成「極大威脅」，並稱「有報導說，中國大蒜在污水中生長，然後在令人發指的條件下被漂白、收割。這些過程中往往涉及奴隸和童工。」他要求美國商務部發起「301 調查」，並將大悟生產的大蒜列入下一次更新的「使用童工或強迫勞動生產的商品清單」。

大陸網路媒體《觀察者網》提到，事實上，在美國會眾院剛剛審議通過的「2025財年國防授權法案」中，也出現包括要求「美軍商店禁止銷售中國的新鮮或冷藏大蒜」的條款，而理由則是出於所謂「農業安全和反競爭方面的擔憂」。該法案的通過，強行將大陸大蒜與美國國防關聯起來。

此前，新華社指，大陸外交部發言人毛寧12月13日就曾針對「中國大蒜」問題應詢表示，美國有關政客的謊言謬論引發大陸網友的群嘲，「相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國構成極大威脅」。

她指出，從無人機到起重機，從冰箱到大蒜，被美國扣上「國家安全風險」帽子的大陸產品越來越多，但是美方所謂的證據和理由哪一條能經得起檢驗？世人看得很清楚，這些不過是美國大搞保護主義、濫用國家力量遏制打壓大陸發展、強推「脫鉤斷鏈」的幌子罷了。

毛寧強調，泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，只會加劇全球產供鏈安全風險，最終損人害己，奉勸美方一些政客，多些理性常識，免得貽笑大方。

國防授權法案 美國

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