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陸黨媒首談近日軍事行動 曝台南海域兩岸10軍艦對峙

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共黨媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」，發布疑似近日共軍和我方艦艇在台南海域對峙的衛星圖像，圖像顯示時間為12月10日。取自樞密院十號
中共黨媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」，發布疑似近日共軍和我方艦艇在台南海域對峙的衛星圖像，圖像顯示時間為12月10日。取自樞密院十號

儘管大陸軍方一直未正式宣布在台海周邊「軍事演習」，但中共黨媒《環球時報》旗下軍事微信公眾號「樞密院十號」13日深夜發文，首談近日共軍在台海的軍事行動，稱據衛星影像顯示，台南海域一度出現兩岸10艘戰艦「密集對峙」的情況，強調共軍的不斷強化和演練，是為「警示任何意圖破壞中國領土完整的舉動」。

據「樞密院十號」發文表示，台海出現的大陸船隻越來越多，根據衛星影像顯示，台南海域出現了這樣一幅畫面：「兩岸足足10艘戰艦，擺出了密集對峙的架勢。」

樞密院十號指出，共軍出動的是052D驅逐艦和054A護衛艦，台灣方面則試圖做​​出「1對1盯防」的姿態，同樣派出了5艘戰艦，但只在遠處瞭望。

根據樞密院十號發布的衛星影像，時間標示為12月10日。當天傍晚，本報曾報導，據我軍方透露的台海共軍最新動態，比照「2024聯合利劍B」操演規模，當時有12艘共艦正執行圍台警巡操演的行動，多保持在距岸40浬開外的海域，衡山指揮所嚴密監控中。

就前述的「台南海域密集對峙」，樞密院十號文章還說，在這場無形的較量之中，「一邊是解放軍的強勢演練，另一邊是台軍的戰戰兢兢，二者之間高下立判，台軍的實力可見一斑。」

文章還稱，台軍「不敢越雷池一步」的原因，是許多軍艦已經超齡服役，還有人數少、噸位小、武器攜帶量低、武器系統落後、軍事裝備高度依賴進口等缺點，反觀共軍近年一直在進步，強化資訊化和網路化作戰能力，以及遠程打擊能力和海上作戰能力，並透過頻繁的聯合作戰演習增強部隊的實戰能力和緊急應變水準。

樞密院十號文章最後還指出，「解放軍的不斷強化和演練更是展現出一種姿態，警示任何意圖破壞中國領土完整的舉動。」

據我國防部監測資訊，近一周，共軍一度於9到11日在東南沿海劃設「保留空域」，連續多日出動大量軍機艦在台海周邊活動，但大陸軍方一直未宣布有「軍事演習」。直到昨日，大陸國防部才引述古代兵書「孫子兵法」，表示「兵無常勢、水無常形」，作出未證實也不否認的隱晦回應。

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