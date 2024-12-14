人大常委會21至25日開會 審議民營經濟促進法

台灣六、七年級生青春年少時最常上的網站有哪些？無名小站？奇摩聊天室？11年前當無名小站關站，成為時代的眼淚時，曾讓廣大六、七年級生唏噓不已。日前，中國大陸「人人網」傳出停止服務的消息，同樣讓許多中國網友感嘆：「一代人的青春結束了！」

2024-12-14 06:00