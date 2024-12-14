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人大常委會21至25日開會 審議民營經濟促進法

中央社／ 台北14日電

中國全國人大常委會委員長趙樂際13日主持召開委員長會議，決定14屆全國人大常委會第十三次會議21日至25日在北京舉行，議程包含提請審議民營經濟促進法草案、反不正當競爭法修訂草案等。

據中國官媒央視新聞報導，全國人大常委會還將審議委員長會議「關於提請審議全國人大常委會『關於召開第14屆全國人民代表大會第三次會議』的決定草案」的議案。

按照慣例，全國人大會議每年3月在北京舉行，與同期舉行的全國政協會議形成每年的「全國兩會」。

全國人大常委會將審議代表法修正草案、增值稅法草案、監察法修正草案、科學技術普及法修訂草案、國家公園法草案；審議全國人大監察司法委關於提請審議法治宣傳教育法草案的議案；關於提請審議漁業法修訂草案的議案、關於提請審議危險化學品安全法草案的議案等。

人大常委會 全國人大 北京

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