川普邀習近平赴就職典禮 陸駐美公使：值得歡迎的訊號

美國總統當選人川普近日邀請中國大陸國家主席習近平參加他在明年1月20日的就職典禮。中國大陸駐美使館公使邱文星稱，若消息屬實，這表明川普團隊非常重視兩國領導人間，以及中國政府和過渡團隊之間的工作關係，川普的邀請是一個「值得歡迎的訊號」，中方期待與川普交接團隊合作。

據美國之音報導，有中資背景的「中美研究中心」（ICAS）於12日在美國華府舉辦研討會，討論川普政府上任後美中關係將如何發展。而受邀與會發表主題演講的邱文星在會上重申中國政府觀點，他表示，中國希望美中關係能穩定健康和可持續發展，強調兩國應以合作代替對抗。但他也表示，台灣問題是中國「不容挑戰」的紅線。

邱文星續指，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。它們必須被遵守。台灣問題、民主與人權、中國道路與制度和中國發展面貌是中國的四條紅線，不容挑戰。這是中美關係最重要的防護欄和安全網。

另外，邱文星就川普邀請習近平參加其就職典禮表示，川普的邀請是個「歡迎訊號」，中方期待與特朗普過渡團隊合作。儘管他未透露習近平是否會出席，但說道，「如果報導屬實，這表明當選總統過渡團隊非常重視兩國領導人之間，以及中國政府和過渡團隊之間的工作關係，我認為這是一個『值得歡迎』的訊號。」

至於談到眾所關注的關稅問題，邱文星指，談判基於平等互利原則，中國政府願意與美國對話。「我們相信，好的開端會帶來好的結果。當然，如果開端不好，可能會為中美政府的發展帶來更多困難和問題。因此，我們希望雙方能抽出時間進行溝通，然後找到解決貿易爭端的建設性方案。」

邱文星在會外還說道，關稅戰是一個雙輸的選擇，中國政府並不想看到中美再次開打貿易戰，希望美國政府能夠認識到貿易戰它的雙輸的一個本質，能夠不打，但若美國執意選擇走這條路，那中方也不得不奉陪。

Albright Stonebridge集團合夥人特里奧羅（Paul Triolo）認為，關稅涉及問題相當複雜，除徵收單邊關稅，取消中國永久正常貿易關係也會全面提高關稅，他「不會完全相信（川普）競選時說的任何話」，相信川普會利用關稅作為工具讓中國上談判桌。他認為，美中關係棘手原因在雙方互不信任。不過，川普政府至少在最初階段會嘗試，新政府不會一開始就想對中國採取強硬態度。

特里奧羅再指，川普最近在台灣問題的回答上「非常小心」，並邀請習近平參加他的就職典禮，這些都在為之後的對話創造良好開端。「接下來的六周將是觀察特朗普政府如何與中國展開對話的關鍵，以及習近平和川普何時會晤」。