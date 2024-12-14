海康威視：終止五個在新疆的政府合約項目

近來頻遭美國點名制裁的大陸監控設備巨頭海康威視，宣布已終止在新疆的五份政府合約項目。同時，海康威視同日公告，控股股東中電海康集團已取得工商銀行所發出的增持專款貸款承諾函。工商銀行杭州分行將為中電海康集團提供不超過人民幣1.2億元（下同，約新台幣 元）的貸款經費專款用於集中競價交易方式增持海康威視股份，貸款年限不超過3年。

據路透報導，海康威視於12月13日在提交給深圳證交所的文件中宣布，該公司位於新疆地區的五家子公司將不再提供合同維護服務。而這些項目均位於新疆，包括烏魯木齊高新區、墨玉縣、皮山縣、于田縣和洛浦縣，涉及平安城市PPP項目（政府機構與私營部門之間的合同約定）。據了解，項目中標時間為2017年，建設期為一年，維護期則為10至20年不等。

報導並稱，此次合約終止涉及的項目子公司包括烏魯木齊海視新安、墨玉海視電子、皮山海視永安、于田海視美闐、洛浦海視鼎鑫。文件指出，這些子公司將停止業務運營。然而，文件當中未詳以說明合約終止原因，但上述五家公司都在去年被美國商務部列入貿易黑名單中，指其涉嫌協助壓迫新疆少數民族。

另，海康威視則在公告中強調，「終止項目合同不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司經營成果和財務狀況產生重大影響。」

實際上，新加坡《聯合早報》提到，作為大陸國有控股的上市企業，海康威視近幾年經營備受挑戰。美國在2019年以新疆人權問題為由，將該公司列入出口管制實體清單，美國聯邦通信委員會（FCC）2021年將海康威視列入禁止進口與禁售名單。

而海康威視為挽回名譽曾對此採取應對措施，當時不僅公開了99頁的報告，還聲稱聘請了美國律師事務所Arent Fox LLP執行內部審查，以進一步「更加保護」人權，不過報告內文皆未談到新疆。

據了解，海康威視今年在財報中曾提到，2024年上半年，大陸國內市場需求偏弱，行業分化明顯。而海外市場整體平穩，部分地區衝突持續，主要經濟體貿易摩擦增多，考驗公司的全球經營和合規治理能力。