陸駐捷克使館：捷眾議院外委會惡意歪曲2758號決議

捷克眾議院外交事務委員會近日通過一項動議，題為「中國對聯合國2758號決議的錯誤解釋與支持台灣參與國際組織」，受到該國跨黨派強力支持。對此，中國大陸駐捷克使館表示，捷克粗暴干涉中國內政，眾議院外委會惡意歪曲聯合國第2758號決議，公然挑釁一中原則，強烈譴責和堅決反對。台灣問題關乎中國主權和領土完整，是核心利益的核心。一中原則是公認國際關係基本準則。

據中國大陸駐捷克使館微信公眾號消息，該使館發出「就涉台問題答記者問」新聞稿指，12月12日，捷克眾議院外委會通過「關於中華人民共和國歪曲聯合國第2758號決議內容和台灣參與國際組織的決議」，中方注意到有關消息，對捷克眾議院外委會惡意歪曲聯合國第2758號決議，公然挑釁一個中國原則，粗暴干涉中國內政，表示強烈譴責和堅決反對。

使館表示，聯大2758號決議推出之前，台灣屬於中國早已是歷史事實和國際共識。這是聯大通過第2758號決議的重要政治前提。1971年，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣的代表從聯合國及其所屬一切機構驅逐出去。

使館並指，決議不僅從政治上、法律上和程序上徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，而且明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」、「一中一台」的問題。決議通過後，美國等少數國家為保留台灣在聯合國的席位而提出的所謂「雙重代表權」提案成為廢紙一張。

使館提到，決議通過以來，聯合國及其專門機構在台灣問題上均遵循一個中國原則，聯合國官方文件對台灣的稱謂均為「中國台灣省」。聯合國秘書處法律事務辦公室出具的法律意見強調，「聯合國認為，台灣作為中國的一個省沒有獨立地位」，「台灣當局不享有任何形式的政府地位」。

使館還強調，台灣問題關乎中國主權和領土完整，是中國核心利益的核心。一個中國原則是公認的國際關係基本準則，也是中國與捷克等世界各國建立和發展外交關係的政治基礎。台灣參與國際組織活動，必須也只能依照一個中國原則處理。作為中國領土不可分割的一部分，台灣沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。

使館續稱，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來插手干涉。中方敦促捷克眾議院恪守一個中國政治承諾，將一個中國原則落到實處，立即消除有關惡劣影響，切實維護中捷關係健康穩定發展。