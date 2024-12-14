一貫道三人赴陸失聯 國台辦稱涉違刑法

海基會秘書長羅文嘉昨天主持背景說明會，再就三名一貫道道親赴大陸後被捕，快兩個月了還沒有任何消息，呼籲台北市長蔣萬安可在雙城論壇期間向陸方提及此事，給家屬一個答覆。未久，國台辦以新聞稿方式回應指，該三人涉犯大陸刑法第三百條的相關條被捕。

陸委會昨晚表示，政府要求陸方必須儘早釋放回台，並保障當事人合法權益，妥善保障當事人的人身安全。

羅文嘉昨天表示，這三位都是年齡七、八十歲左右的長者，不是去從事政治行為，都是一貫道道親，在民宅讀四書五經，認為台灣各界應該多關心這個事件，「我認為比雙城論壇更重要更有意義」。

陸委會表示，中共這一年來已多次對我方赴陸的宗教界人士，非法逮捕、拘禁、處罰。台灣民眾應該認清，在中共體制下，大陸沒有宗教自由。再次呼籲，我方宗教人士赴陸請三思，不要再嘗試以身涉險。

大陸國台辦昨天傍晚表示，經了解，台灣居民周某、江某、謝某等三人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被廣東省公安機關依法逮捕。目前三人均已聘請律師。「有關部門將依法開展案件辦理，依法保障當事人合法權益」。

大陸刑法第三百條，「組織和利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施」，處三年以上七年以下有期徒刑；特別嚴重的，處七年以上有期徒刑。