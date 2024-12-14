港媒：馬克宏明年訪北京

香港南華早報十三日報導，法國總統馬克宏的外交政策顧問伯納本周帶助理赴北京，旨在替馬克宏明年出訪中國大陸鋪路。另外，歐洲另一大國英國的能源大臣米勒班也可望明年三月訪中。

中國外交部發言人毛寧十二日說，伯納十三至十四日訪中，將與中共中央政治局委員兼中國外長王毅舉行中法戰略對話，就執行兩國元首共識和深化中法各領域合作進行戰略溝通，並就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

南早引述幾位知情人士報導，馬克宏計畫明年訪中。目前外界對中國在結束俄烏戰爭上可能發揮的作用保持關注，歐洲一直尋求中國的協助，以使這場戰爭畫下句點。

馬克宏的外交行程不斷。華爾街日報報導，他本月和美國總統當選人川普及烏克蘭總統澤倫斯基在巴黎舉行三方會談時，討論藉由中國對俄羅斯影響力推動俄烏停戰的構想。

馬克宏與中國國家主席習近平近年一直保持互訪關係，去年四月馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩連袂訪中，當時馬克宏表明歐中絕不能脫鉤，甚至歐洲不該因台灣而與中國起衝突的言論引發熱議；今年五月馬克宏也在法國高規格接待習近平到訪。

另外，美媒Politico十二日引述兩位知悉英國政府計畫的業界人士報導，英國能源大臣米勒班可望明年首季訪中，三月的可能性最高。米勒班訪中可望促成英中重啟能源對話，該對話雖於二○一○年英國保守黨執政時啟動，但已有多年未舉行正式會談。

在外交大臣拉米十月訪中後，七月英國國會大選後上台的工黨首相施凱爾，已經確認財政大臣里夫斯預定明年初訪中。