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陸大蒜危害美？ 陸：做夢都想不到

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
美國將以危害國家安全禁止中國大蒜輸美。大陸外交部酸，「大蒜做夢都想不到有威脅」。圖為山西太原一農副產品批發市場裡待銷的大蒜。 （中新社資料照）
美國將以危害國家安全禁止中國大蒜輸美。大陸外交部酸，「大蒜做夢都想不到有威脅」。圖為山西太原一農副產品批發市場裡待銷的大蒜。 （中新社資料照）

美國日前通過二○二五財政年度國防授權法案，其中，禁止美國軍營銷售中國的大蒜，引發關注，美國參議員史考特還主張中國大蒜構成「極大威脅」。對此，大陸外交部發言人毛寧昨天反酸，相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國構成「極大威脅」，美國將多個中國產品扣上「國家安全風險」的帽子，只是強推「脫鉤斷鏈」的幌子。

毛寧昨天主持大陸外交部例行記者會，她說，美國有關政客的謊言謬論引發了中國網友的群嘲。

毛寧表示，從無人機到起重機，從冰箱到大蒜，被美國扣上「國家安全風險」帽子的中國產品愈來愈多，但是美方所謂的證據和理由哪一條能經得起檢驗？

毛寧說，泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，只會加劇全球產供鏈風險，最終損人害己，奉勸美方一些政客，多些理性常識，免得貽笑大方。

美國眾議院當地時間十一日通過二○二五財政年度國防授權法案（ＮＤＡＡ），美中方面，針對「農業安全和反競爭方面的擔憂」，法案禁止美國軍營銷售中國的新鮮或冷藏大蒜。美國參議員史考特認為，中國大蒜損害美國農民的利益，破壞農業供應鏈的完整性並危及美國大蒜產業、進而威脅糧食安全。

國防授權法案 毛寧 美國

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