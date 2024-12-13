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國台辦證實一貫道3人被補 陸委會：要求陸方儘早釋放

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會要求，陸方必須儘早釋放3名一貫道國人回台，並保障當事人合法權益，妥善保障當事人身安全。（本報資料照片）
陸委會要求，陸方必須儘早釋放3名一貫道國人回台，並保障當事人合法權益，妥善保障當事人身安全。（本報資料照片）

對於海基會秘書長羅文嘉13日再度提及，上月有一貫道信徒在大陸被逮，大陸國台辦傍晚證實3人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」。對此，陸委會說，政府要求陸方必須儘早釋放回台，並保障當事人合法權益，妥善保障當事人身安全。

陸委會表示，對於本案遭中共關押的3名一貫道國人，政府要求陸方必須儘早釋放回台，並保障當事人合法權益，妥善保障當事人身安全。

陸委會強調，中共這一年來已多次對我方赴陸之宗教界人士，非法逮捕、拘禁、處罰。台灣民眾應該認清，在中共的體制下，中國大陸沒有宗教自由。

陸委會認為，中共只會假借宗教交流之名，對台統戰滲透，絕不樂意台灣宗教人士在中國大陸宣揚傳教。再次呼籲，我方宗教人士赴陸請三思，不要再嘗試以身涉險。

有關國台辦證實台灣3名一貫道信徒在陸被捕一事，海基會也表示，一貫道是合法宗教組織，何來邪道會門，在台信眾也有數百萬，難不成這些信眾都是邪道組織成員。請對岸尊重宗教信仰自由，維護台灣國民人身安全，儘速釋放這三位長者。

今天下午，羅文嘉在海基會背景說明會上，再次提及台灣3名一貫道信徒在陸被捕一事，還喊話台北市長蔣萬安藉雙城論壇向陸方反映。

接著，大陸國台辦傍晚回應證實指出，經了解，台灣居民周某、江某、謝某等3人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被廣東省公安機關依法逮捕。目前3人均已聘請律師。「有關部門將依法開展案件辦理，依法保障當事人合法權益」。

中共 國台辦 陸委會

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