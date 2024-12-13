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台灣3名一貫道信徒在大陸被逮 陸委會：要求盡早釋放

中央社／ 台北13日電
海基會秘書長羅文嘉。圖／聯合報系資料照片
海基會秘書長羅文嘉。圖／聯合報系資料照片

中國大陸國台辦證實3名台灣一貫道信徒在陸被逮捕。陸委會表示，要求盡早釋放、保障當事人權益；海基會批評，一貫道是合法宗教組織，應該尊重宗教信仰自由。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）13日證實，周姓、江姓、謝姓等3人在陸涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，被廣東省公安機關逮捕；目前3人均已聘請律師。

大陸委員會（陸委會）13日透過書面表示，政府要求對岸必須盡早將3名台灣民眾釋放回台，保障當事人合法權益、妥善保障當事人人身安全。

陸委會提醒，中共近一年來多次對赴陸的台灣宗教人士非法逮捕、拘禁、處罰，民眾應該認清，在中共體制下，中國大陸沒有宗教自由。

陸委會強調，中共只會假借宗教交流名義對台統戰滲透，不樂見台灣宗教人士在陸宣揚傳教，呼籲宗教人士赴陸前要三思，不要嘗試以身試險。

海峽交流基金會（海基會）13日透過書面批評，一貫道是合法宗教組織，何來邪道會門，一貫道在台信眾也有數百萬人，「難不成這些信眾都是邪道組織成員」。

海基會呼籲，對岸應該尊重宗教信仰自由，維護台灣國民人身安全，盡速釋放這3名長者。

海基會秘書長羅文嘉日前揭露，台灣3名一貫道信徒於10月在陸被逮捕，事發地為中國大陸廣東，僅是赴陸陪讀經書，未從事政治性活動；海基會透過各式管道試圖了解當事人狀況，卻都未獲對岸回應。

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