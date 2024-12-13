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大陸外交部頻傳人事異動 2司長換人涉及拉美、涉外安全事務司

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部近月持續有官員履新。（美聯社）
大陸外交部近月持續有官員履新。（美聯社）

國際局勢波折之際，大陸外交部各司近期陸續出現人事異動，據大陸外交部網站13日更新訊息，原中國大陸駐墨西哥大使張潤，近期已調任大陸外交部拉丁美洲、加勒比海司司長；前駐馬爾地夫大使王立新，已調任涉外安全事務司司長。

據澎湃新聞，根據大陸外交部網站，近期出現兩個人事異動，在此之前，前任大陸外交部拉丁美洲、加勒比海司司長蔡偉已調任北美大洋洲司司長，前任涉外安全事務司司長白天已調任國際經濟司司長。

公開資訊顯示，張潤1972年10月生，曾任大陸外交部拉美司副司長、中國大陸駐多明尼加大使等職，2023年出任中國大陸駐墨西哥大使。

王立新1972年生，曾任大陸外交部亞洲司副處長、參贊兼處長；涉外安全事務司參贊、副司長。曾在陸駐印度、新加坡、尼泊爾使館常駐。 2021年，出任中國大陸駐馬爾地夫大使。

外交部 馬爾地夫

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