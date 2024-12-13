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麟洋配被喊「中國台灣」 羅文嘉：拒絕矮化宣傳

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
海基會祕書長羅文嘉13日主持背景說明會。記者林俊良／攝影
海基會祕書長羅文嘉13日主持背景說明會。記者林俊良／攝影

海基會秘書長羅文嘉13日主持背景說明會，就雙城論壇、兩岸兩會交流、陸生團「中國台北」等議題表態。其中，羅文嘉提到，近日麟洋配在大陸杭州比賽時，觀眾席不停喊「中國台北」、「中國台灣」，然台灣人不認同陸方用這種方式來宣傳其主張，雙城論壇、兩湖論壇也是，如果大陸要運用這些平台進行矮化我方的宣傳，我們應該勇敢說不，告訴他們「你講錯了」。

背景說明會上，就先前陸生團訪台受訪稱「中國台北」引起撻伐，但美國歌手布魯諾也曾發文說「中國台灣」，我政府立場是否雙標，羅文嘉做出上述表示。

羅文嘉說，對於李洋與王齊麟在杭州比賽時，觀眾席不停喊「中國台北」、「中國台灣」等言論，「我不知道台灣人看到心裡感覺怎麼樣」。

羅文嘉認為，這是一種欺負我方國手的行為，但對大陸人士來說，他們可能因內心存在「台灣是中國一部分」的主張，所以會在運動場何自主的講出來，而這不被台灣人民所認同，所以，當他們到台灣來時，若要藉此方式宣傳這類矮化我方的主張，我們應該說不。

羅文嘉表示，例如剛剛提到的雙城論壇、兩湖論壇，都已行之有年，但若陸方要運用這些平台，宣傳「中國台北」、「中國台灣」等主張，我們應該勇敢說不，因為這是對我方的矮化、削弱，任何一級的政府首長也應該勇敢地說，請正視中華民國主權存在，不要再用「中國台北」、「中國台灣」來稱呼我們。

至於政府是否雙標，羅文嘉說，對外國人來說，當我們說中華民國，可能會對 Republic of China的說法感到疑惑，也可能只注意到China，所以應該告訴全國際社會，台灣就是台灣，不是「中國台北」。

羅文嘉 陸生團 麟洋配

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