快訊

棒球／傳中職多隊探詢返台打球意願！ 林家正回應了

昔認當小三「什麼都試過」 關之琳突拍片喊：願為錯誤買單

聽新聞
0:00 / 0:00

美國禁大蒜 陸外交部酸：大蒜做夢都想不到對美有「極大威脅」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
毛寧主持大陸外交部例行記者會，她說，美國有關政客的謊言謬論引發了大陸網友的群嘲。歐新社
毛寧主持大陸外交部例行記者會，她說，美國有關政客的謊言謬論引發了大陸網友的群嘲。歐新社

美國日前通過2025財政年度國防授權法案，其中，禁止美國軍營銷售大陸的大蒜，引發關注，美國參議員史考特還主張中國大陸構成「極大威脅」。對此，大陸外交部發言人毛寧12日反酸，相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國構成「極大威脅」，美國將多個大陸產品扣上「國家安全風險」的帽子，只是強推「脫鉤斷鏈」的幌子。

毛寧13日主持大陸外交部例行記者會，她說，美國有關政客的謊言謬論引發了大陸網友的群嘲。

毛寧表示，相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國構成「極大威脅」。從無人機到起重機，從冰箱到大蒜，被美國扣上「國家安全風險」帽子的大陸產品越來越多，但是美方所謂的證據和理由哪一條能經得起檢驗？

她認為，世人看得很清楚，這些不過是美國大搞保護主義、濫用國家力量遏制打壓大陸發展、強推「脫鉤斷鏈」的幌子罷了。

毛寧說，我要強調，泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，只會加劇全球產供鏈安全風險，最終損人害己，我們奉勸美方一些政客，多些理性常識，免得貽笑大方。

美國眾議院當地時間11日通過2025財政年度國防授權法案（NDAA），內容包括美國國防部明年可動用最高3億美元，推進「台灣安全合作倡議」，強化台灣反裝甲、無人機，長程精準打擊、電子戰及反電子戰、水下作戰及綜合防空與飛彈防禦實力等。

美中方面，針對「農業安全和反競爭方面的擔憂」，法案還禁止美國軍營銷售大陸的新鮮或冷藏大蒜。其中，美國參議員史考特認為，大陸大蒜損害美國農民的利益，破壞農業供應鏈的完整性並危及美國大蒜產業、進而威脅糧食安全。

國防授權法案 毛寧 美國

延伸閱讀

人行將放貶人民幣匯價？ 資深交易員曝關鍵數字

頭燈太亮？美國召回2,941輛Porsche Macan！

李彥秀：美中共管台海和平趨勢明顯 綠「義和團化」引擔憂

美多所高校籲中生「川普上任前返校」恐旅遊禁令重現

相關新聞

美國禁大蒜 陸外交部酸：大蒜做夢都想不到對美有「極大威脅」

美國日前通過2025財政年度國防授權法案，其中，禁止美國軍營銷售大陸的大蒜，引發關注，美國參議員史考特還主張中國大陸構成...

馬英九率團參訪前 陸開放侵華日軍七三一部隊本部舊址

前總統馬英九將於18日率團訪問大陸，行程包括在黑龍江哈爾濱參加「海峽兩岸青年冰雪節」，還將參訪索菲亞大教堂、「侵華日軍七...

法國總統馬克宏計畫明年訪陸 港媒：為結束俄烏衝突尋求幫助

繼去年4月訪問中國後，法國總統馬克宏很可能在明年再次赴中國大陸訪問。據港媒報導，法國總統外事顧問博納本周帶領助手前往中國...

影／海巡艦艇一對一監控 9艘陸海警船今凌晨北返

海巡署今天早上指出，近日中國海警船持續在我國周邊海域襲擾灰色地帶，至今天凌晨2時40分，原在台灣西南及東南海域滯留徘徊的...

日本中青年軍官代表團訪陸 陸國防部：願續推互訪交流

中日關係波折之際，大陸國防部發言人吳謙13日在發布近期涉軍問題時說，應中國國際戰略學會邀請，日本中青年軍官代表團於11月...

解放軍要不要對台演習？陸國防部：解放軍打「獨」促統不會手軟

據大陸國防部網站，對於我國防部稱解放軍在台灣周邊部署軍艦的規模遠超以往，將嚴密監控解放軍動態並保持高度警惕。以及解放軍到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。