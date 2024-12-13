美國禁大蒜 陸外交部酸：大蒜做夢都想不到對美有「極大威脅」

美國日前通過2025財政年度國防授權法案，其中，禁止美國軍營銷售大陸的大蒜，引發關注，美國參議員史考特還主張中國大陸構成「極大威脅」。對此，大陸外交部發言人毛寧12日反酸，相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國構成「極大威脅」，美國將多個大陸產品扣上「國家安全風險」的帽子，只是強推「脫鉤斷鏈」的幌子。

毛寧13日主持大陸外交部例行記者會，她說，美國有關政客的謊言謬論引發了大陸網友的群嘲。

毛寧表示，相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國構成「極大威脅」。從無人機到起重機，從冰箱到大蒜，被美國扣上「國家安全風險」帽子的大陸產品越來越多，但是美方所謂的證據和理由哪一條能經得起檢驗？

她認為，世人看得很清楚，這些不過是美國大搞保護主義、濫用國家力量遏制打壓大陸發展、強推「脫鉤斷鏈」的幌子罷了。

毛寧說，我要強調，泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，只會加劇全球產供鏈安全風險，最終損人害己，我們奉勸美方一些政客，多些理性常識，免得貽笑大方。

美國眾議院當地時間11日通過2025財政年度國防授權法案（NDAA），內容包括美國國防部明年可動用最高3億美元，推進「台灣安全合作倡議」，強化台灣反裝甲、無人機，長程精準打擊、電子戰及反電子戰、水下作戰及綜合防空與飛彈防禦實力等。

美中方面，針對「農業安全和反競爭方面的擔憂」，法案還禁止美國軍營銷售大陸的新鮮或冷藏大蒜。其中，美國參議員史考特認為，大陸大蒜損害美國農民的利益，破壞農業供應鏈的完整性並危及美國大蒜產業、進而威脅糧食安全。