聽新聞
0:00 / 0:00
影／海巡艦艇一對一監控 9艘陸海警船今凌晨北返
海巡署今天早上指出，近日中國海警船持續在我國周邊海域襲擾灰色地帶，至今天凌晨2時40分，原在台灣西南及東南海域滯留徘徊的9艘海警船，均已自東部海域分2批次北返。
海巡署在各海域預置巡防艦船，採一對一方式，全程嚴密監控應處，期間9艘中國海警船均未進入我國禁限制水域內，並已全數遠離彭佳嶼東北方43浬外海域。
海巡署表示，海巡艦船全程掌握周邊海警船動態，並精準研判接近我方水域的意圖及可能航經的海域，機動調整線上巡防艦船部署位置，有效預置應對，並透過併航方式全程監控。
海巡署強調，將持續堅定執法立場，秉持不挑釁、不升高衝突等原則，堅定維護我國海域安全與秩序，全力捍衛國家主權，確保我國海洋權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言