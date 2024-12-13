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影／海巡艦艇一對一監控 9艘陸海警船今凌晨北返

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
12日早上9時，宜蘭艦在三貂角東南40海浬，拍攝我方吉安艦監控中國海警1302號。記者廖炳棋/翻攝
12日早上9時，宜蘭艦在三貂角東南40海浬，拍攝我方吉安艦監控中國海警1302號。記者廖炳棋/翻攝

海巡署今天早上指出，近日中國海警船持續在我國周邊海域襲擾灰色地帶，至今天凌晨2時40分，原在台灣西南及東南海域滯留徘徊的9艘海警船，均已自東部海域分2批次北返。

海巡署在各海域預置巡防艦船，採一對一方式，全程嚴密監控應處，期間9艘中國海警船均未進入我國禁限制水域內，並已全數遠離彭佳嶼東北方43浬外海域。

海巡署表示，海巡艦船全程掌握周邊海警船動態，並精準研判接近我方水域的意圖及可能航經的海域，機動調整線上巡防艦船部署位置，有效預置應對，並透過併航方式全程監控。

海巡署強調，將持續堅定執法立場，秉持不挑釁、不升高衝突等原則，堅定維護我國海域安全與秩序，全力捍衛國家主權，確保我國海洋權益。

12日早上9時，宜蘭艦在三貂角東南40海浬，拍攝我方吉安艦監控中國海警1302號。記者廖炳棋/翻攝
12日早上9時，宜蘭艦在三貂角東南40海浬，拍攝我方吉安艦監控中國海警1302號。記者廖炳棋/翻攝
12日下午3時30分，八里艦在花蓮東方36.7浬，拍攝吉安艦、台東艦監控中國海警2302、2203、2307、2304。記者廖炳棋/翻攝
12日下午3時30分，八里艦在花蓮東方36.7浬，拍攝吉安艦、台東艦監控中國海警2302、2203、2307、2304。記者廖炳棋/翻攝
12日早上9時，宜蘭艦在三貂角東南40海浬，拍攝我方吉安艦監控中國海警1302號。記者廖炳棋/翻攝
12日早上9時，宜蘭艦在三貂角東南40海浬，拍攝我方吉安艦監控中國海警1302號。記者廖炳棋/翻攝
12日下午3時30分，八里艦在花蓮東方36.7浬，拍攝吉安艦、台東艦監控中國海警2302、2203、2307、2304。記者廖炳棋/翻攝
12日下午3時30分，八里艦在花蓮東方36.7浬，拍攝吉安艦、台東艦監控中國海警2302、2203、2307、2304。記者廖炳棋/翻攝
12日下午3時30分，八里艦在花蓮東方36.7浬，拍攝吉安艦、台東艦監控中國海警2302、2203、2307、2304。記者廖炳棋/翻攝
12日下午3時30分，八里艦在花蓮東方36.7浬，拍攝吉安艦、台東艦監控中國海警2302、2203、2307、2304。記者廖炳棋/翻攝
12日下午2時30分，台東艦在花蓮東方40浬，監控中國海警2302、2203、2304、2307。記者廖炳棋/翻攝
12日下午2時30分，台東艦在花蓮東方40浬，監控中國海警2302、2203、2304、2307。記者廖炳棋/翻攝
12日下午3時30分，八里艦在花蓮東方36.7浬，拍攝吉安艦、台東艦監控中國海警2302、2203、2307、2304。記者廖炳棋/翻攝
12日下午3時30分，八里艦在花蓮東方36.7浬，拍攝吉安艦、台東艦監控中國海警2302、2203、2307、2304。記者廖炳棋/翻攝

中國海警船 海巡署 監控

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