影／海巡艦艇一對一監控 9艘陸海警船今凌晨北返

海巡署今天早上指出，近日中國海警船持續在我國周邊海域襲擾灰色地帶，至今天凌晨2時40分，原在台灣西南及東南海域滯留徘徊的9艘海警船，均已自東部海域分2批次北返。

海巡署在各海域預置巡防艦船，採一對一方式，全程嚴密監控應處，期間9艘中國海警船均未進入我國禁限制水域內，並已全數遠離彭佳嶼東北方43浬外海域。

海巡署表示，海巡艦船全程掌握周邊海警船動態，並精準研判接近我方水域的意圖及可能航經的海域，機動調整線上巡防艦船部署位置，有效預置應對，並透過併航方式全程監控。