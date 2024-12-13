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日本中青年軍官代表團訪陸 陸國防部：願續推互訪交流

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國防部發言人吳謙13日就近期涉軍問題發布消息。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）
大陸國防部發言人吳謙13日就近期涉軍問題發布消息。（圖／取自大陸國防部微信公眾號）

中日關係波折之際，大陸國防部發言人吳謙13日在發布近期涉軍問題時說，應中國國際戰略學會邀請，日本中青年軍官代表團於11月26日至12月4日訪華，認為發展中日防務關係還是要看大局，看長遠，「我們願與日方一道，繼續推進互訪交流。」

據大陸國防部，吳謙13日上午就近期涉軍問題發布消息。

對於日本中青年軍官代表團訪陸，他說，期間，參訪北京衛戍區警衛師、海軍某基地、空軍八一飛行表演隊等單位，赴軍事科學院和中國中青年軍官座談交流，並赴成都、廣州等城市參觀見學。

吳謙說，中日中青年軍官交換計畫始於2001年，為增進兩國防務部門間的理解信任發揮了重要作用。發展中日防務關係還是要看大局，看長遠，我們願與日方一道，繼續推進互訪交流，為兩國關係改善發展提供正能量。

值得注意的是，同一天，吳謙也就首相石破茂關切中方航母接近日領海航行做出回應，他說，日方渲染炒作所謂「中國軍事威脅」，不過是為掩飾其擺脫和平憲法束縛、重走軍事擴張老路的慣用伎倆。但日方完全沒必要風聲鶴唳、草木皆兵。

國防部 關係 青年

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