快訊

Netflix天菜男星驟逝！罹患神秘隱疾僅半年 享年37歲

台中22歲惡劣男肇逃被逮！闖紅燈撞機車 二度輾壓釀2人重傷

新聞幕後／雙城論壇黑名單！上海台辦主任不能來 連陸媒都全封殺

解放軍要不要對台演習？陸國防部：解放軍打「獨」促統不會手軟

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就近期涉軍問題發布消息。大陸國防部網站
大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就近期涉軍問題發布消息。大陸國防部網站

據大陸國防部網站，對於我國防部稱解放軍在台灣周邊部署軍艦的規模遠超以往，將嚴密監控解放軍動態並保持高度警惕。以及解放軍到底搞不搞演習的問題，大陸國防部新聞局長、國防部新聞發言人吳謙今早回應稱，兵無常勢、水無常形。是否舉行演習、何時舉行演習，由我們依照自身需求和鬥爭情勢自主決定。無論是否舉行演習，解放軍在打「獨」促統方面都不會缺席，不會手軟。

記者問，台灣地區領導人賴清德近日「過境」美國夏威夷和關島。解放軍止未發布任何舉行軍演的消息。台防務部門稱，大陸已對沿海空域實施限制措施，近日在台島週邊部署軍艦的規模比以往都要大，台軍已成立「應變中心」，將嚴密監控解放軍動態並保持高度警惕。請問解放軍到底搞不搞演習？大陸對上述表態有何評論？

吳謙回應表示，維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益，維護兩岸同胞共同利益，是人民解放軍的神聖職責。

他說，兵無常勢、水無常形。是否舉行演習、何時舉行演習，由我們依照自身需求和鬥爭情勢自主決定。無論是否舉行演習，解放軍在打「獨」促統方面都不會缺席，不會手軟。任何「倚外謀獨」「以武謀獨」行徑都必受嚴懲、注定失敗。

國防部 演習 解放軍

延伸閱讀

與川習通話有關？共軍操演力度「明顯降格」 專家解析船艦數量落差

共軍機艦活動減少 我國防部昨通令解除各級應變中心

軍演危機解除！國防部通令解除各級應變中心

陳情老舊眷村改建案 老翁國防部會客室翻桌、潑麵粉遭訴

相關新聞

菲闖黃岩島並制定灰色地帶策略 陸國防部：挑釁加一分、反制強一步

據大陸國防部網站消息，12月13日上午，大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就近期涉軍問題發布消息。被問到菲律...

解放軍要不要對台演習？陸國防部：解放軍打「獨」促統不會手軟

據大陸國防部網站，對於我國防部稱解放軍在台灣周邊部署軍艦的規模遠超以往，將嚴密監控解放軍動態並保持高度警惕。以及解放軍到...

石破茂憂慮陸航母逼近領海將強化防衛力量 吳謙：沒必要風聲鶴唳

12月13日上午，大陸國防部新聞局長、國防部新聞發言人吳謙大校就近期涉軍問題發布消息。對於日首相石破茂關切中方航母接近日...

春哥侃陸／阿塞德垮台逃亡 靈隱寺「神助攻略」掀討論

敘利亞反政府武裝輕車直取大馬士革，總統阿塞德意外閃敗逃亡，事件在中國大陸民見意外引發討論與熱搜，連日持續熱議卻是杭州靈隱寺？ 這場輿論風波，主因阿塞德一家去年被中國專機拉去了杭州千年古剎靈隱寺祈福，誰料才過一年，阿塞德閃崩垮台，還流亡到了莫斯科。此次中東蝴蝶扇動翅膀，杭州靈隱寺遭遇輿情龍捲風，甚至衍生各種「段子」，聯合報資深香港特派員李春，為讀者盤點段子背後關於阿塞德祈福的各種傳言、以及靈隱寺牽動「國運」的傳說...

共軍頻與外軍聯演 拓影響力

大陸今年對外軍事行動活躍，據大陸國防部官網軍事行動公開報導，今年中國與其他國家軍隊進行的聯演聯訓數量達到廿多次，大陸軍事...

陸體育總局前局長遭雙開 為體育系統反腐最高級別官員

中共中央紀委國家監委12日通報，十四屆全國政協原常委、民族和宗教委員會原副主任苟仲文嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。苟仲文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。