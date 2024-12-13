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石破茂憂慮陸航母逼近領海將強化防衛力量 吳謙：沒必要風聲鶴唳
12月13日上午，大陸國防部新聞局長、國防部新聞發言人吳謙大校就近期涉軍問題發布消息。對於日首相石破茂關切中方航母接近日領海航行，吳謙表示，日方渲染炒作所謂「中國軍事威脅」，不過是為掩飾其擺脫和平憲法束縛、重走軍事擴張老路的慣用伎倆。但日方完全沒必要風聲鶴唳、草木皆兵。
另對於上海海事局公告，12月初對長江口一大型船舶深水航道進口實施交通管制。有分析認為，中國海軍福建艦可能已完成第5次海試返回母港。吳謙對此並未直接證實，他表示，福建艦進行相關試驗，是建造過程中的正常安排。下一步也將根據航母建造進度，逐步展開後續試驗項目。
被問到日本首相石破茂近日發表施政演說稱，當前國際秩序面臨重大挑戰，中國航母在接近日領海海域航行，艦載機在太平洋進行上千次起降訓練；日方基於國家安全保障戰略，將大幅強化防衛力量。中方對此有何評論？他答稱，日方渲染炒作所謂「中國軍事威脅」，不過是為掩飾其擺脫和平憲法束縛、重走軍事擴張老路的慣用伎倆。
他說，事實上，中日兩國外交、防務部門一直就海空安全問題維持溝通。日方完全沒必要風聲鶴唳、草木皆兵。公佈這些數據，正好證明日方長期以來對中方艦機近距離追蹤、監視、干擾，危害中方艦機安全，極易引發海空安全問題。
他說，近年來，日方不顧國際社會的反對，在軍事擴張的道路上越走越遠，已經引發週邊國家和國際社會強烈擔憂。我們敦促日方汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹慎行，多做有利於維護地區和平穩定的事。中方願繼續同日方就妥善處理海空突發情況保持溝通，也希望日方同中方相向而行，顧大局、走正道，共同維護海空局勢穩定和中日關係大局。
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