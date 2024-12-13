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菲闖黃岩島並制定灰色地帶策略 陸國防部：挑釁加一分、反制強一步

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就近期涉軍問題發布消息。 大陸國防部網站
大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就近期涉軍問題發布消息。 大陸國防部網站

據大陸國防部網站消息，12月13日上午，大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就近期涉軍問題發布消息。被問到菲律賓在南海企圖侵闖黃岩島，並制定了「灰色地帶」策略等舉動，吳謙表示，菲律賓挑釁加一分，中國反制強一步；如果執迷不悟，中國定將奉陪到底。

記者問，菲律賓海岸防衛隊稱，中方近日對前往鱟藤礁的菲漁船展開「攻擊性行動」。另據報道，菲海警多艘公務船企圖侵闖黃岩島遭阻。菲海軍司令稱，已制定「灰色地帶」策略，以應對中國船隻在南海的行動。中方對此有何評論？

吳謙即答稱，菲律賓在美國的慫恿支持下，連續在南海地區多個點位挑釁滋事，從仁愛礁、仙賓礁到鱟藤礁，再到黃岩島，一幕幕的鬧劇已經讓國際社會看得清清楚楚，誰才是南海和平穩定的破壞者，誰才是不折不扣的謊言製造者。

他說，菲方航行也好，運補也罷，到哪裡都喜歡帶著滿滿一船記者，但問題的關鍵不是看誰的記者多，而是看誰更合理合法。

他表示，菲方領土範圍由一系列國際條約確定，從未包括中國南沙群島和黃岩島，菲方對此是心知肚明的。中方態度清晰明確：挑釁加一分，反制強一步；如果執迷不悟，定將奉陪到底。

國防部 菲律賓 黃岩島

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