共軍頻與外軍聯演 拓影響力

大陸今年對外軍事行動活躍，據大陸國防部官網軍事行動公開報導，今年中國與其他國家軍隊進行的聯演聯訓數量達到廿多次，大陸軍事專家張軍社表示，這是自疫情以來，中國軍隊和外軍進行聯演聯訓最多的一年，透過這些行動，中國軍隊增進與相關國家的軍事互信。

環球時報報導，從時間線上而言，中國軍隊涉外聯合演訓行動從年初延續到年底，從參演兵力而言，南、北、中等各戰區均派遣兵力參與軍事行動。一位軍事專家表示，每個戰區都有其訓練目標，就近原則也符合地緣政治的實際使用。比如和東協一些國家組織聯演聯訓時，南部戰區和鄰近國家開展演訓行動更高效；西部戰區的高原訓練更多一些，因此和巴基斯坦等國聯演聯訓就更合適。

從參演軍種來看，這些演習涉及陸海空等各軍種，比如中蒙「草原夥伴—二○二四」陸軍聯合訓練的中方參訓兵力來自陸軍第七十九集團軍某旅；中俄「海上聯合—二○二四」參演兵力無疑是海軍；中國與阿拉伯聯合大公國舉行「獵鷹盾牌—二○二四」空軍聯合訓練的兵力則來自空軍。

參演外軍主要來自新加坡、泰國、柬埔寨、寮國等中國周邊鄰國。張軍社指出，這些演習多為常態化，且代號多聚焦於「和平」、「合作」、「友誼」、「夥伴」等。表示這些演訓不僅實現常態化，還實現了機制化和規範化。透過這些行動，中國軍隊增進與相關國家的軍事互信。

此外，中共解放軍參加的本年度演訓中有不少首次合作。中越「合作—二○二四」聯合反恐訓練是武警部隊首次與越南公安部機動警察部隊組織雙邊聯訓；中國與蒙古是兩國陸軍首次聯合訓練。中國與印尼軍隊則是首次人道主義救援減災聯演，有利於深化兩軍務實合作。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華分析，與周邊國家尤其是東協國家的聯演聯訓行動。是中國對外軍事行動的重點之一。鄰國之間唇齒相依，中國與周邊國家的深度互信、周邊區域的和平與穩定，是中國和平發展的首要外部安全屏障。