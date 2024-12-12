陸體育總局前局長遭雙開 為體育系統反腐最高級別官員

中共中央紀委國家監委12日通報，十四屆全國政協原常委、民族和宗教委員會原副主任苟仲文嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。苟仲文曾擔任大陸國家體育總局局長，主管大陸體育系統近6年，於2024年5月被官宣落馬，為大陸體育系統掀起反腐風暴以來落馬的最高級別官員。

根據中央紀委國家監委通報，苟仲文存在的主要問題包括：喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實黨中央重大決策部署和履行全面從嚴治黨主體責任不力，嚴重破壞體育系統的政治生態；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、接受宴請和旅遊活動安排；違反民主集中制原則簽批大額資金，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物。

苟仲文還被指利用職權為親屬經營活動提供幫助，搞權色交易；在體育項目建設或收購中不正確履行職責，私自留存涉密文件；公器私用，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物；隨意決策，濫用職權，造成巨額經濟損失。

通報稱，苟仲文嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，苟仲文被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

公開資料顯示，苟仲文出生於1957年，西安電子科技大學信號、電路與系統專業研究生畢業，早年一直在電子工業和軟件業領域工作，曾任國家機械電子工業部第二十九研究所工程師、副所長，國家電子工業部、國家信息產業部中國電子信息產業發展研究院院長，國家信息產業部副部長等職。

2008年4月，北京奧運會開幕前，苟仲文被任命為北京市副市長、黨組成員，2012年同時擔任中關村管委會黨組書記。此後，苟仲文又升任北京市委副書記，同時擔任市委教工委書記、中關村管委會黨組書記、市委黨校校長、北京行政學院院長職務。2016年10月，苟仲文被任命為國家體育總局局長、黨組書記，隨後擔任這項職務近6年時間。2022年7月，苟仲文因年齡原因，不再擔任國家體育總局局長、黨組書記職務，轉赴全國政協任職。

大陸體育系統本輪反腐自2022年首先發起於足球領域，後也涉及冬季運動、籃球、田徑、賽艇等領域，多名苟仲文的下屬已被查，包括大陸國家體育總局原政法司副司長胡光宇、大陸國家體育總局冬季運動管理中心原主任倪會忠、中國賽艇協會、中國皮划艇協會原主席劉愛傑等。隨著近年來體育反腐如火如荼展開，其多名曾經的下屬被查，苟仲文是否涉案亦成為多方關注重點，以至於不時有被帶走的消息在坊間流傳。