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習近平見統一俄羅斯黨主席 加強中俄戰略對接

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
12月12日，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。取自央視
12月12日，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。取自央視

近期國際局勢波折，大陸國家主席習近平12日在北京，會見來訪的俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。習近平說，中方願和俄方加強發展戰略對接，挖掘兩國合作內生動力，不斷造福兩國和兩國人民。

據央視，12月12日，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。

習近平表示，中方願和俄方加強發展戰略對接，挖掘兩國合作內生動力，不斷造福兩國和兩國人民。

他說，中俄要密切在聯合國、金磚合作機制、上海合作組織等多邊框架內的溝通和協作，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，踐行真正的多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，共同維護全球戰略穩定和國際公平正義。

據中方發佈，梅德韋傑夫說，我也非常高興能在中華人民共和國成立及俄中建交75周年之際再次訪華。

他還說，中國有句成語「同聲相應、同氣相求」，我想這句話很好地詮釋了我們兩國及兩國元首之間所結成的良好關係。

俄羅斯 北京 習近平

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