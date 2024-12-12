快訊

不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

薄瓜瓜秀出南園拍攝的婚妙照 網友：勇敢的台灣女孩

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜在社群帳號X（前推特）上，秀出他的兩張婚禮照片。一張是婚禮舞會中擁吻新娘許惠瑜的照片，另一張則是兩人身著中式新人禮服走過南園的長廊。並且寫了一句：「she saw past my red flags。」引來近千人按讚，許多網友誇讚台灣女孩勇敢，並且祝福他們百年好合、早生貴子。

編輯推薦

推特上有網友稱，薄瓜瓜「she saw past my red flags。」翻譯成中文是：她看到我的危險訊號了！也可以是：她看到了我的紅旗。網友稱，勇敢的女孩，就算是火坑也敢往裡跳。

更多的網友是祝福薄瓜瓜與台灣女孩的婚姻。「郎才女貌，恭喜！」、「永結連理」、「新婚快樂」、「祝福你們」、「恭喜你成為台灣女婿」、「我必須說她很勇敢，同時祝福你們。」

還有網友，希望薄瓜瓜開YOUTUBE帳號，為自己辯護，把許多事情說清楚講明白。「瓜哥開個油管唄」、「第一個月成為百萬博主，不成問題！」、「最好發一小段自己說話的影片，否則還是有人會說這個號是假帳號」、「開個YOUTUBE帳號，把當年到現在的事情說清楚，對你是最佳選擇！」、「瓜瓜要和粉絲多交流，愛看」。

也有網友警告：「自古以來，奪嫡失敗王公貝勒都沒有好下場，勸你低調，老老實實做個富翁」。

薄瓜瓜和新娘許惠瑜穿著中式新人禮服走過聯合報南園長廊。（薄瓜瓜推特X截圖）
薄瓜瓜和新娘許惠瑜穿著中式新人禮服走過聯合報南園長廊。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜

延伸閱讀

薄瓜瓜婚禮畫面意外曝光首外流 大陸網民惡評：好土的審美

薄瓜瓜竹縣南園婚宴晚間登場 未見政治人物出席

薄瓜瓜婚禮從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

出動黑傘人牆！防賓客曝光 薄瓜瓜婚宴保密到家

相關新聞

川普即將就任之際 中共中聯部副部長陸慷於日前訪美

隨著川普即將就任，各國紛紛派員訪美，試圖與下一屆美國政府有關人員展開前期接觸。中共中央對外聯絡部（中聯部）12日中午也發...

中國海關署長「一死了之」保誰？ 網上點名1名老海關

海關總署昨發訃告稱黨委書記、署長俞建華因突發疾病離世，再於中國政壇掀起洶湧暗潮。網傳9日中紀委人員才找俞建華談話，10日...

被指間諜罪遭重判7年 董郁玉不服判決提上訴

中國知名維權律師尚寶軍表示，與日本外交官見面後被捕、日前被控間諜罪遭一審判刑7年的前中共官媒光明日報評論部副主任董郁玉，...

薄瓜瓜秀出南園拍攝的婚妙照 網友：勇敢的台灣女孩

前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜在社群帳號X（前推特）上，秀出他的兩張婚禮照片。一張是婚禮舞會中擁吻新娘許惠瑜的照片...

尹錫悅為戒嚴辯護意外提到陸間諜威脅 陸外交部表不滿

南韓總統尹錫悅12日上午突然就實施戒嚴發表談話，內容意外涉及中國大陸，包含過去一年發生數起疑為大陸間諜的案件，以及大陸生...

尹錫悅拒辭職提陸間諜案 陸外交部不滿發聲「堅決反對炒作」

韓國總統尹錫悅今天發表談話拒絕辭職，並在批評國會杯葛時提到韓國發生疑似中國間諜案。中國外交部下午回應，對相關言論深感意外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。