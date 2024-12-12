尹錫悅為戒嚴辯護意外提到陸間諜威脅 陸外交部表不滿

南韓總統尹錫悅12日上午突然就實施戒嚴發表談話，內容意外涉及中國大陸，包含過去一年發生數起疑為大陸間諜的案件，以及大陸生產的太陽能設備將會破壞韓國的森林等，引發大陸外交部不滿。大陸外交部發言人毛寧12日表示，堅決反對韓方將內政問題與涉華因素相關聯。

新華社報導，大陸外交部12日下午記者會上，有記者提問，「韓國總統尹錫悅12日以韓國國民為對象發表了談話，談到大陸公民威脅韓國安全的案例，還說大陸生產的太陽能設備將會破壞韓國的森林，對此，大陸政府有何看法？」

毛寧表示，「中方注意到有關情況，對韓方上述言論深感意外和不滿」。毛寧說，中方對韓國內政不做評論，但堅決反對韓方將內政問題同涉華因素相關聯，炒作莫須有的所謂大陸間諜，抹黑正常的經貿合作，這不利於中韓關係健康穩定發展。

毛寧表示，大陸政府一貫要求在海外的大陸公民遵守當地法律法規。中方注意到韓方提到的相關個案尚未形成結論，中韓相關部門一直保持溝通。中方再次敦促韓方公正處理涉大陸公民案件，及時向中方通報案件處理情況，實際保障涉事大陸公民的安全與合法權益。

毛寧並稱，大陸綠色產業的發展是全球市場需求、技術創新和充分競爭的結果，也為應對氣候變遷、完善全球環境治理做出了重要貢獻。