川普邀習近平出席總統就職 陸避答指無消息可發布

針對美媒報導，美國總統當選人川普已邀請中國國家主席習近平赴美參加就職典禮，中國外交部發言人毛寧今天僅回答，目前沒有可發布的消息，未再多言。

中國外交部下午舉行例行記者會。毛寧在回答媒體詢問時，作上述表示。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）今天引述多名知情人士報導，川普（Donald Trump）在11月初美國總統大選後不久即邀請習近平赴美，出席2025年1月舉行的總統就職儀式。但目前還不清楚習近平是否答應出席。

報導指出，根據美國國務院1874年以來的紀錄顯示，從來沒有外國領導人出席美國總統交接儀式。

但報導提到，川普團隊核心成員仍對習近平政府抱持尖銳批評態度，包括被川普任命為美國國務卿的參議員盧比歐（Marco Rubio），以及即將上任的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）。

川普本人曾揚言要提高對中國商品的關稅，但他長期以來也認為，領導人之間密切的關係是國際上促成協議的關鍵。