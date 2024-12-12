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香港反送中7.21案 前議員林卓廷被判暴動罪成

中央社／ 香港12日電

香港「反送中」運動爆發至今已有5年，民主黨成員、立法會前議員林卓廷因為參與2019年元朗「7.21」事件而被捕及起訴，今天被法院裁定參與暴動罪成。

綜合本地媒體的報導，區域法院法官指出，當時林卓廷在場煽風點火，裁定他暴動罪成。

據報導，控方在庭上指控林卓廷當年在現場向其他非白衣人發號施令，並藉著議員身分帶領他們挑釁白衣人，更透過其助手號召更多人到元朗生事。

但辯方在庭上指出，當時非白衣人的行為可能只是出於自衛而非暴動，林卓廷在現場沒有破壞社會安寧。

這起案件同時涉及林卓廷等7人，全部被判參與暴動罪成。

元朗「7.21」事件是當年導致「反送中」惡化並走向暴力衝擊的關鍵因素之一。這起事件的肇因，首先是網上有人呼籲「反送中」支持者「光復」元朗，但區內有不滿「反送中」的人發起抵抗行動。

2019年7月21日下午，大批穿黑衣的「反送中」支持者在區內聚集，區內另有大批不同意見的人穿著白衣，阻止黑衣人進入部分村落。

當晚11時左右，一批黑衣人和一批白衣人在元朗西鐵站發生衝突，當時媒體播放了白衣人在站內攻擊黑衣人的影片，而之前網上也有人張貼防暴警察與白衣人「搭膊頭（攀肩）」的照片。

此外，有黑衣人其後向媒體投訴，指他們當晚報警後很久，防暴警察都沒有到場協助他們。

相關訊息在網上流出後，激起「反送中」支持者和市民的不滿，認為警方「偏袒」白衣人，其後幾乎在每次「反送中」遊行中，都有人高喊「7.21」口號，諷刺警方不作為。

「7.21」事件之後，警方同時逮捕了一批白衣人及一批黑衣人，部分人被起訴，至今兩方面都有人被判罪成。

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