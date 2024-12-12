美擬助電信業棄中國設備 北京：將採必要措施
美國聯邦眾議院下週將表決年度國防授權法案，當中包含提供美國電信公司30億美元（約新台幣972億元），移除美國無線網路中由中國華為和中興製造的設備，以因應安全風險。中國商務部今回應，將採取一切必要措施，堅定維護中企權益。
據財聯社，中國商務部發言人何亞東今天在例行記者會上表示，美方指稱中國訊息通訊產品構成安全風險，「毫無事實依據」。
何亞東指出，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，違反市場經濟和公平競爭原則，干擾中美企業的正常經貿合作。
他說，希望美方尊重事實，停止將經貿問題政治化、武器化。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業正當權益。
美國聯邦傳播委員會（Federal CommunicationsCommission）日前表示，移除不安全的設備估計將花費49.8億美元，但國會先前僅批准19億美元用於「拆除和替換」計畫。
華盛頓積極敦促美國盟友，移除其無線網路中的華為等中國設備。
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