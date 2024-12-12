台高階官員赴美 陸外交部：敦促美方慎重處理台灣問題

大陸外交部發言人毛寧12日主持例行記者會，針對涉台問題回應看法。針對台灣政府高階官員赴美會見候任總統川普的過渡團隊人士，她表示，敦促美方慎重處理台灣問題，不要向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

路透報導，台灣政府的兩名高階官員正在美國與候任總統川普的過渡團隊人士進行秘密會。毛寧對此表示，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，不要向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

路透引述5名消息人士報導，我國安會副秘書長林飛帆和徐斯儉正訪美會見總統當選人川普交接團隊人士，顯示台灣努力與即將上任的川普政府建立關係。消息人士指出，林飛帆、徐斯儉等人本周已前往華府參加會面。路透尚無法確認美方由誰參與會議或議程，但據報導，考量到可能會觸碰北京敏感神經，會面對象不包括川普提名的高階官員，但可能是中階政治職位的共和黨人。

此外，針對外交部政次吳志中以總統特使身分出訪索馬利蘭，參加新任總統就職典禮一事，毛寧表示，注意到有關報導。她重申，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。民進黨當局倚外謀「獨」、分裂國家的圖謀終歸徒勞。

她表示，中方高度讚賞索馬里（索馬利亞）政府恪守一個中國原則，堅定支持索馬利亞捍衛國家主權和領土完整，堅決反對台灣當局同索馬里蘭（索馬利蘭）互設具有官方性質的機構，或進行任何形式的官方往來。中方敦促馬利蘭有關方面早日認清大勢，嚴格恪守一個中國立場。

索馬利蘭是世界上實際控制領土面積最大的未受國際普遍承認的國家，多數國家因索馬利亞聯邦政府的反對，而仍將索馬利蘭視為索馬利亞的聯邦成員州之一，台灣在索馬利蘭設有代表處。

而索馬利亞政府今年1月曾就台灣總統選舉發表聲明，表示索馬利亞奉行一個中國政策，承認台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，該立場是索馬利亞外交政策的基礎之一。索馬利亞主張不干涉內政，致力於促進全球和諧和尊重主權。