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川普即將就任之際 中共中聯部副部長陸慷於日前訪美

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共中央對外聯絡部表示，中聯部副部長陸慷已於本月1日至7日率團訪問美國。（中新社）
中共中央對外聯絡部表示，中聯部副部長陸慷已於本月1日至7日率團訪問美國。（中新社）

隨著川普即將就任，各國紛紛派員訪美，試圖與下一屆美國政府有關人員展開前期接觸。中共中央對外聯絡部（中聯部）12日中午也發布新聞稿稱，12月1日至7日，中聯部副部長陸慷率團訪問美國。

與此同時，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述多方消息來源報導，美國總統當選人川普已邀請大陸國家主席習近平參加他下個月的就職典禮。

川普在上周末播出的NBC節目訪談中，也自曝他近期曾與習近平通話，但拒絕透露討論內容。

不過中聯部並未透露，陸慷此行是否與川普方面有過接觸。

中聯部新聞稿表示，在華盛頓、紐約、舊金山，陸慷分別會見美國白宮、國務院官員，國會議員，及工商界、智庫、媒體、高校、社團、企業等各界有關人士，就中美關係等深入交換意見。

中聯部是負責中共對外工作的職能部門，主要承擔中共與外國政黨、政治組織的交往和聯絡工作。

此外，路透也引述五名消息人士報導，我國安會副秘書長林飛帆和徐斯儉正訪美會見川普交接團隊人士。

據日本富士新聞網（FNN）和《產經新聞》當地時間11日報導，已故日本前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠將於本周末訪美，並尋求與川普會面。

中共 川普 美國

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