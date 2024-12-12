被指間諜罪遭重判7年 董郁玉不服判決提上訴

中國知名維權律師尚寶軍表示，與日本外交官見面後被捕、日前被控間諜罪遭一審判刑7年的前中共官媒光明日報評論部副主任董郁玉，因不服判決，已於10日向北京市高級人民法院提出上訴。

尚寶軍是在11日上午透過X平台帳號，作上述表示。

2022年2月間，董郁玉與一名日本外交官在北京共進午餐時，一同被警方帶走。數小時後，該名日本外交官獲釋，但董郁玉從此失去自由，一直被關押。2023年7月，董郁玉曾出庭接受不公開審訊，此後仍無音訊。

今年11月29日，董郁玉被北京第二中級人民法院依間諜罪判處有期徒刑7年。宣判當時，法院外曾部署大批警力駐守，前往採訪的外媒被員警勒令離開。而駐中國的美國外交官曾申請旁聽判決，但被拒絕。

董郁玉被判刑後，美國國務院發言人米勒（MatthewMiller）及美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）分別發表聲明給予聲援。米勒表示，美國支持董郁玉和他的家人，並呼籲中國立即無條件釋放他；伯恩斯則直指，中國憲法保障人民言論自由，而董郁玉因為行使言論自由權而遭懲罰是不公正的。

此後，董郁玉的家人透過管道對外發表聲明，指法院在沒有證據的情況下判處他7年刑期，是嚴重不公正的判決，向世界宣告了中國司法系統的破產，並提出10項質疑，包括日本多名資深外交官被認定為「間諜代理人」的不合理、董郁玉未被發現從中獲取利益，以及法院至今未向家屬發出判決書等。

董郁玉任職期間除從事新聞工作外，並曾在中國學術期刊發表文章，包括司法改革與社會問題等，且曾參與編輯倡導法治觀念的論文集，主張溫和改革。此外，董郁玉曾先後擔任美國哈佛大學尼曼學者、日本慶應義塾大學客座研究員及北海道大學客座教授，並一直與駐中國外交官和外國記者保持頻繁往來。