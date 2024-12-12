陸海關署長俞建華因病死亡當日 曾與吉林省委書記會談

大陸海關總署11日晚間10點突然發布「訃告」稱，「2024年12月10日，中共海關總署黨委書記、署長俞建華同志因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年63歲。」但《吉林日報》11日頭版還報導，吉林省省委書記黃強、省委副書記、省長胡玉亭10日在海關總署與俞建華舉行工作會談。

由於俞建華死訊突然，讓不少人對其真正的死因質疑。網上盛傳，俞建華9日被中紀委找去談話。10日在與黃強、胡玉亭會談後，當晚10時許即在辦公室吞槍自戕，據稱原因可能與每年耗費人民幣數十億元的「智慧海關」項目存在腐敗問題有關。另有傳聞將俞建華死因與被查，指向中共黨內高層內鬥。

俞建華1961年12月出生，江蘇鹽城人，長期在大陸對外經貿系統任職。俞建華於2021年1月任大陸商務部黨組副書記、國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，2022年4月調任海關總署黨委書記，同年5月任海關總署署長、黨委書記。

在大陸海關總署11日深夜發布俞建華訃聞前，網上就盛傳俞建華已「非正常死亡」的消息，讓近年來中共官員「非正常死亡」頻傳的現象再度受到關注。

陸委會日前發布的《大陸與兩岸情勢簡報》即刊登中央研究院社會學研究所研究員林宗弘的文章指出，中共官員非正常死亡自2012年以來就不斷發生，主要是因中共一旦對官員啟動調查，最後的下場幾乎都是「雙規」和判刑。

林宗弘稱，觸發中共官員輕生另一個重要原因是可以停止究責。依據中華人民共和國「刑事訴訟法」規定，對於刑事罪犯死後即不再追究，許多貪汙官員或將財產藏於配偶及子女轉移海外，為避免被追究，而選擇「一人換全家」的極端手段。