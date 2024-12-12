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陸海關署長俞建華因病死亡當日 曾與吉林省委書記會談

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共海關總署署長俞建華11日深夜突然傳出死訊，引發外界高度關注。圖為2017年3月23日，時任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表的俞建華，在聯合國人權理事會上發言。（新華社）
中共海關總署署長俞建華11日深夜突然傳出死訊，引發外界高度關注。圖為2017年3月23日，時任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表的俞建華，在聯合國人權理事會上發言。（新華社）

大陸海關總署11日晚間10點突然發布「訃告」稱，「2024年12月10日，中共海關總署黨委書記、署長俞建華同志因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年63歲。」但《吉林日報》11日頭版還報導，吉林省省委書記黃強、省委副書記、省長胡玉亭10日在海關總署與俞建華舉行工作會談。

由於俞建華死訊突然，讓不少人對其真正的死因質疑。網上盛傳，俞建華9日被中紀委找去談話。10日在與黃強、胡玉亭會談後，當晚10時許即在辦公室吞槍自戕，據稱原因可能與每年耗費人民幣數十億元的「智慧海關」項目存在腐敗問題有關。另有傳聞將俞建華死因與被查，指向中共黨內高層內鬥。

俞建華1961年12月出生，江蘇鹽城人，長期在大陸對外經貿系統任職。俞建華於2021年1月任大陸商務部黨組副書記、國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，2022年4月調任海關總署黨委書記，同年5月任海關總署署長、黨委書記。

在大陸海關總署11日深夜發布俞建華訃聞前，網上就盛傳俞建華已「非正常死亡」的消息，讓近年來中共官員「非正常死亡」頻傳的現象再度受到關注。

陸委會日前發布的《大陸與兩岸情勢簡報》即刊登中央研究院社會學研究所研究員林宗弘的文章指出，中共官員非正常死亡自2012年以來就不斷發生，主要是因中共一旦對官員啟動調查，最後的下場幾乎都是「雙規」和判刑。

林宗弘稱，觸發中共官員輕生另一個重要原因是可以停止究責。依據中華人民共和國「刑事訴訟法」規定，對於刑事罪犯死後即不再追究，許多貪汙官員或將財產藏於配偶及子女轉移海外，為避免被追究，而選擇「一人換全家」的極端手段。

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《吉林日報》11日頭版還報導，吉林省省委書記黃強、省委副書記、省長胡玉亭10日在海關總署與俞建華舉行工作會談，不料當晚即傳出俞建華死訊。（圖／截自《吉林日報》網站）
《吉林日報》11日頭版還報導，吉林省省委書記黃強、省委副書記、省長胡玉亭10日在海關總署與俞建華舉行工作會談，不料當晚即傳出俞建華死訊。（圖／截自《吉林日報》網站）

中共 死亡 海關

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