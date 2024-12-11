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大陸海關署長俞建華突傳死訊 官方稱「突發疾病」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸海關總署署長俞建華突然傳出死訊，官方稱是因「突發疾病搶救無效」，但網上傳聞紛紜。圖為俞建華2024年3月11日在大陸全國兩會期間接受媒體集體採訪資料照。（新華社）
大陸海關總署署長俞建華突然傳出死訊，官方稱是因「突發疾病搶救無效」，但網上傳聞紛紜。圖為俞建華2024年3月11日在大陸全國兩會期間接受媒體集體採訪資料照。（新華社）

大陸海關總署11日晚間10時突然發布「訃告」稱，「2024年12月10日，中共海關總署黨委書記、署長俞建華同志因突發疾病經搶救無效，不幸離世，享年63歲。」但周三白天網上即盛傳俞建華死訊，死因與官方說法大相逕庭。

俞建華1961年12月出生，江蘇鹽城人，長期在大陸對外經貿系統任職，2006年10月出任商務部國際經貿關係司司長，其間曾於2007年7月至2008年8月掛職任廣西壯族自治區政府副秘書長、辦公廳黨組成員。

2013年5月，俞建華出任大陸商務部國際貿易談判副代表（副部長級），2013年10月任常駐世界貿易組織代表、特命全權大使。

2021年1月，俞建華任商務部黨組副書記、國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。2022年4月，俞建華轉任海關總署黨委書記 ，同年5月任海關總署署長、黨委書記。

根據大陸海關總署官網消息，俞建華上周一（2日）還曾公開會見哈薩克農業部部長薩帕羅夫一行，竟在一周後就傳出「突發疾病」死亡的消息，令外界難以置信。

網上關於俞建華死因有諸多說法，但均指向「非正常死亡」。有消息稱，周一中共中紀委人員才找俞建華談話，不料次日即傳出俞建華死訊。

死亡 海關 經貿

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