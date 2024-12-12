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馬英九18日率「大九學堂」訪哈爾濱

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷林縉明、特派記者廖士鋒／台北—北京連線報導
前總統馬英九將在18日到大陸黑龍江哈爾濱參加冰雪節。圖為哈爾濱冰雪大世界目前正在日夜趕工興建中。新華社
前總統馬英九將在18日到大陸黑龍江哈爾濱參加冰雪節。圖為哈爾濱冰雪大世界目前正在日夜趕工興建中。新華社

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，應大陸方面邀請，前總統馬英九將於十八日至廿六日，率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。至於是否會見陸方高層，他說，客隨主便。

此外，馬英九基金會日前邀請的陸生團，因「中國台北」言論引發爭議，陸委會昨已寄出公文盼陳述意見。蕭旭岑表示，目前尚未收到陸委會來函，待收到後將正式回覆，也期盼陸委會讓他前往說明。

至於行政院長卓榮泰表示，馬英九如果到中國大陸去，能像中國來的學生一樣，勇敢地講出自己是中華民國的前總統，「那我還是樂觀其行」，他也希望馬能為台灣、為國人出一口氣。蕭旭岑說，卓榮泰也滿無聊，難道沒看這兩年新聞？「馬英九都在湖南省講中華民國憲法了」，事實上，馬英九早在去年就在對岸土地上講中華民國，司儀還大聲稱呼他前總統。

蕭旭岑表示，馬英九基金會剛邀請北京清華大學等七所大陸大學師生團訪台，馬英九緊接著率青年學子赴大陸參加活動；在全球局勢緊張，兩岸關係更顯重要的時刻，馬英九以實際行動，盡其所能推展兩岸青年交流，建造兩岸和平的橋梁，跨越政治險惡，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。

是否安排會見陸方高層人士？他指出，此行就是去黑龍江省的哈爾濱及四川省的成都，沒有要去北京，過去兩年馬英九基金會赴陸參訪原則，無論到哪裡會見什麼官員或人士，都客隨主便，尊重安排。

蕭旭岑表示，馬英九時常在各場合重申，兩岸青年交流越多，認識越深入，未來的衝突越會減少；馬英九基金會雖是民間單位，但始終願意協助政府推展兩岸交流，透過每年數次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益與福祉。

對於馬英九即將第三次訪問大陸，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日也在例行記者會上表達歡迎，並稱將做好各項活動安排。她表示，兩岸青年承載著兩岸關係的未來和希望，希望兩岸同胞特別是青年朋友常來往、多走動，攜手促進兩岸各領域交流合作。

蕭旭岑 青年 馬英九基金會

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