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中越將合建3鐵路 恢復國際聯運

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸外長王毅（右）十日在北京與越南副總理兼外長裴青山共同主持中國—越南雙邊合作指導委員會第十六次會議。（新華社）
大陸外長王毅（右）十日在北京與越南副總理兼外長裴青山共同主持中國—越南雙邊合作指導委員會第十六次會議。（新華社）

大陸與越南近日在北京舉行雙邊合作指導委員會會議，雙方正式簽署「關於跨境標軌鐵路合作項目」的協議，將合作建設三條鐵路，會議前並首度舉行副部長級的外交、國防、公安「三＋三」戰略對話機制會議。

據大陸外交部消息，「中國—越南雙邊合作指導委員會第十六次會議」十日在北京舉行，中共政治局委員兼外長王毅與越南副總理兼外長裴青山共同主持。王毅提出，雙方要構建穩定暢通的跨境產業鏈供應鏈，提升基礎設施互聯互通和貿易投資便利化水平，「要管控妥處分歧，堅持雙邊友好協商，繼續用好邊界談判機制，推動海上合作取得新進展」。

雙方宣布簽署「關於跨境標軌鐵路合作項目」的政府間協議。裴青山則表示，「越方堅定奉行一個中國政策，認為台灣、涉港、涉疆、涉藏問題是中國內部事務，反對外部勢力干涉中國內政」。兩人也共同出席雙方陸地邊界劃界周年紀念活動，王毅指「要打造清晰穩定的邊界」，持續推進邊界管理法治化、體系化、規範化，提升邊界治理效能，「維護邊界線清晰穩定和邊境地區良好秩序」。

值得一提的是，雙方於九日首次召開外交、國防、公安「三＋三」戰略對話機制會議，就「中越全面戰略合作和共同關心的國際地區問題坦誠、深入交換意見，達成廣泛共識」。雙方同意深化戰略領域機制化合作，提升「政治安全合作和多邊協作水平」。大陸國家副主席韓正也已於十日會見裴青山一行。

另據越通社，首次「三＋三」會議達到「副部長級」，雙方政府締結的協議涉及三條鐵路。裴青山隨後於相關會議中表示，希望推動雙方陸地邊界成為連接大陸與東協國家的橋梁，他並建議加快鐵路連接，優先實施老街—河內—海防、諒山—河內、芒街—下龍—海防三條標準軌鐵路線路，並恢復兩國間的國際鐵路聯運運輸線路。

機制 王毅 越南

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