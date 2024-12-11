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馬英九將率團赴哈爾濱參加冰雪節 主辦單位行程曝光

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
前總統馬英九將在18日到大陸黑龍江哈爾濱參加冰雪節。圖為哈爾濱冰雪大世界目前正在日夜趕工興建中。新華社
前總統馬英九將在18日到大陸黑龍江哈爾濱參加冰雪節。圖為哈爾濱冰雪大世界目前正在日夜趕工興建中。新華社

前總統馬英九將於18日率團訪問大陸，前往黑龍江的哈爾濱參加「海峽兩岸青年冰雪節」，但主辦單位對於具體活動內容多三緘其口，不過根據活動在台灣的大學招收的行程表，除冰雪節啟動儀式，還會有索菲亞大教堂、七三一部隊罪證陳列館等。

本報記者11日晚間查詢到在國內某大學官網公布的「海峽兩岸青年冰雪節活動」所附上的行程，根據行程內容，12月18日全天為報到日，19日上午係觀看音樂會，下午後則是晚宴、啟動儀式、參觀哈爾濱冰雪大世界。

至於20日上午將會參觀中央大街、索菲亞教堂，下午參觀亞冬會比賽場館、侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館；21日至23日，則會分組赴齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯、大慶、雞西、雙鴨山市交流參訪，但具體行程「以接待手冊為準」。24日返程。

根據在北京的台灣駐點媒體11日晚間接到國台辦的報名通知，19日晚間冰雪節啟動儀式之後至21日「無採訪安排」，在四川的活動則是22日開始，但詳情官方並未透露更多。

目前尚不清楚馬英九一行在22日前，會有多少行程是跟冰雪節主辦方安排的一致，在節目開始前則另會有一場會見。

根據大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午在記者會上的宣布，12月18日至24日，海峽兩岸青年冰雪節將在黑龍江省哈爾濱市及「有關地市」舉辦。冰雪節將於12月19日舉行啟動儀式、兩岸青年短影音展播及頒獎，期間還將舉辦兩岸青年交流座談會、第九屆亞洲冬季運動會場館巡禮、冰雪體驗和參訪交流等多項活動。

朱鳳蓮透露，「預計將有以台灣青年為主體的約1,000名台胞參加冰雪節活動」。

公開資料顯示，哈爾濱市政府在11月8日舉行的「2024—2025年哈爾濱冰雪季系列主題新聞發布會」，當中介紹11月上旬至2025年3月的多場冰雪相關活動，惟隻字未提「海峽兩岸青年冰雪節」。

據悉，前總統馬英九下周率團訪問大陸，其中一個行程是前往「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」參觀。中新社
據悉，前總統馬英九下周率團訪問大陸，其中一個行程是前往「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」參觀。中新社

哈爾濱 行程 青年 馬英九

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