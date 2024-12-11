中國海關總署署長俞建華出事 網傳飲彈自盡

吉林官方媒體今天緊急下架一則該省領導10日與中國海關總署署長俞建華在北京會見的報導，顯示他已經出事。境外社群平台盛傳，俞建華遭紀檢人員約談後，昨天深夜在辦公室飲彈自盡。

截至今晚9時，中國海關總署網站仍顯示俞建華為黨委書記、署長，官方未通報他出事。

吉林官媒昨天發布一則省委書記黃強、省長胡玉亭10日與俞建華在北京舉行工作會談的報導。吉林領導表示，將以更大力度支持長春海關工作，努力在擴大高水準開放上取得突破，更好推動吉林高品質發展明顯進位。

根據報導，俞建華表示，海關總署堅決貫徹習近平關於海關工作的重要指示和黨的20屆三中全會精神，認真履行守國門、促發展職責使命，深入推進海關改革，落實「智慧海關、智慧邊境、智享聯通」理念，進一步提高監管效能、優化營商環境，全力支持和服務吉林擴大高水準開放、實現高品質發展。

這則單純拜會談合作的報導，今天突遭吉林各官媒緊急下架，轉發的新聞網站也全面移除，目前在中國網路已經搜尋不到。

吉林日報網顯示，由於報紙已經印刷發行，這則報導被放在頭版上，但網站不予以顯示報導內容。其後，X平台盛傳俞建華已經出事。

旅美中國時事評論人蔡慎坤下午在X平台發文稱，俞建華昨晚在辦公室自殺了。按說俞建華是中共20大經過習近平人事班子精心挑選的正部級官員，進海關的時間只有兩年多一點，如果要查俞的政治背景或者是腐敗問題，很可能是在商務部的問題，但俞在商務部更多扮演的是一個商務判斷高手，擁有的實際權力很有限，「週一中紀委人員才找談話，沒想到馬上就自殺了」。

中國媒體人羅昌平隨後也在X平台發文稱，俞建華昨天晚上10時37分在辦公室「吞槍自殺」；引線之一是每年花人民幣幾十億元搞的智慧海關項目的貓膩。

在此之前，中共中央第五巡視組4月進駐中國海關總署巡視約3個月，當時俞建華還在「中央第五巡視組巡視海關總署黨委工作動員會」發表講話，要求「積極主動接受中央巡視組的監督檢查，客觀公正、實事求是地向巡視組彙報工作、提供情況、反映問題」；其後就傳出他的副手被查落馬。

中共中紀委國家監委網站9月24日通報，中國海關總署副署長孫玉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。10月22日，孫玉寧遭到免職。

公開資料顯示，63歲的俞建華在商務部系統工作30多年，歷任司長、部長助理等職。2013年任常駐世界貿易組織代表、特命全權大使；2017年2月任商務部副部長兼國際貿易談判副代表；2021年1月任商務部黨組副書記、國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。

2022年4月，俞建華轉任海關總署黨委書記，隔月任黨委書記、署長迄今。他也是中共20屆中央委員。

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