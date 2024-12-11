台灣工商聯會員大會 理事長：繼續當兩岸溝通橋樑

台灣工商企業聯合會（簡稱「台灣工商聯」），11日舉行第八屆第三次理監事聯席會暨第二次會員代表大會。理事長王明祥表示，台灣工商聯要當兩岸溝通橋樑，促進兩岸和諧關係，保護台商投資權益。

王明祥指出，今年6月所籌組的北京、蘇州經貿文化參訪團，到北京拜會中華全國工商業聯合會、海峽兩岸關係協會及大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會。還到蘇州拜會蘇州市的台商企業，多交流才會緩和兩岸當前緊張局勢。

面對川普即將重返白宮，對各國課高關稅，台灣工商聯會務顧問、台企聯常務副會長陳燕木指出，做代工的台商根本就沒法做美國市場，「川普第一任就對大陸加工型的產業採取，是從18 到25%懲罰性關稅，無論是陸商、台商、外商根本沒辦法活，必須移轉到東南亞。」

陳燕木表示，還在大陸的台商，以往依賴美國市場的台商，在大陸還活下來，那麼必須開始走內銷市場，既然要這樣做就是品牌，所以在10月底全國發文，由全國台企聯發給152個台商協會，選拔首屆台商百大名品品牌，向大陸內銷市場介紹。

台灣工商聯榮譽會長、錫山家具董事長王屏生表示，川普還沒上任就開始說要墨、加課25%關稅、對大陸課10%關稅，「但美國消費者其實是受害者，因為進口商把關稅轉嫁給消費者，像我們這種1978年就成立agio品牌，向歐美銷售則不怕。」

立法院長韓國瑜指出，企業為國家注入一點一滴生命力，「雖然立委不能幫企業談匯率、談訂單，但是可以把不合宜規章法律砍掉，把經濟跟政治，當成台灣這隻鳥的一對翅膀。」