曾稱香港變「集中營」 黎智英法庭自辯說法

受到「串謀刊印煽動刊物」、「串謀勾結外國勢力」等罪名指控的壹傳媒創辦人黎智英12月10日再度出庭。

2020年7月，就在香港國安法生效後不久，黎智英在《蘋果日報》專欄撰文，稱香港變成了「無形集中營」。

他當時寫道：「祖國終於讓我們嘗到活在共產主義制度下的滋味。國安法攬炒式讓我們真正回歸祖國的懷抱，在我們頭上高懸利劍，做成震懾效果，我們永無寧日戰戰兢兢，就是為了要改變我們生活的行為和習慣。」這些文字，如今成了黎智英「串謀刊印煽動刊物」、「串謀勾結外國勢力」的罪證。

上個月，黎智英開始在法庭自辯。12月10日，他在回應質疑時稱，當時該文反映了自己的真實想法。

綜合《明報》、法庭線、自由亞洲電台等媒體報導，黎智英表示，正因為覺得活在共產體制下很可怕，所以12歲就從中國大陸逃到香港，「中國很可怕，香港很吸引人，對我來說就像天堂」。他說，現在中國在經濟上有進步，政治上卻仍然可怕。

黎智英也解釋「集中營」一詞是比喻港人身處在監控之下，活在恐懼之中的心理狀態，而不是指真正的集中營。他否認自己有意圖透過文章煽動仇恨，他說：「我從沒有仇恨，也沒意圖煽動仇恨，我自身也不會懷有仇恨。」

（綜合報導）

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