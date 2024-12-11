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盧沙野卸任中國駐法大使 不忘指西方習慣俯視別人

中央社／ 北京11日電
中國駐法大使盧沙野。 （取材自中國駐法大使館官網）
中國駐法大使盧沙野。 （取材自中國駐法大使館官網）

綜合外媒報導，以戰狼言論爭議四起的中國駐法國大使盧沙野準備卸任返國。他日前接受中新社專訪時仍宣稱，法國等西方國家和中國不同，這和近代幾百年歷史中他們一直處於金字塔尖有關係，「習慣了從上往下俯視別人」。

法國費加洛報日前率先披露盧沙野將卸任的消息，並列舉他在中國駐法大使5年多期間的眾多爭議言行，且因此多次遭法國外交部召見。

星島日報報導，中國駐法國大使館當地時間9日為盧沙野即將離任在巴黎舉行招待會，有來自中國旅法各界代表500多人與會。

同一天，中國駐法國大使館官網發布盧沙野接受中新社專訪時說，中國和法國都「奉行獨立自主的外交政策」，但內涵有所不同。這反映在中國外交政策的「一體兩面」，就是「自己想要獨立自主，也要考慮到別人也希望獨立自主，所以要尊重別人的獨立自主」。

盧沙野稱，法國或西方就有些不同，這和他們在近代幾百年的歷史中「一直處於金字塔尖」有關係，他們「習慣了從上往下俯視別人」。但中國逐漸強大，西方國家對待中國的心態已「不再像從前一樣俯視了」，雙方都要適應和磨合，逐步達到新的平衡。

他宣稱，當今的中美、中歐、中法關係，有問題就想辦法去解決問題，希望法國人、歐洲人也要有這種心態，不能一廂情願，一味考慮自己，還得要從實際出發，從現實出發。

盧沙野還說，他接觸的很多法國人都很彬彬有禮，跟人接觸時很注意照顧對方的感受，而中國人「也很注意照顧別人的感受，替別人著想」，中法之間「是有很多一致性的」。

盧沙野擔任駐法大使期間，曾公開指責對中國持批判立場的法國學者博達安（Antoine Bondaz）是「小流氓」、「意識形態魔鬼」；批判中國人士則是「披著研究人員和媒體外衣，瘋狂攻擊中國的瘋狗」，遭到法國外交部召見。

2023年4月，盧沙野在接受法國電視台專訪時公開指稱，包括烏克蘭在內的前蘇聯國家「在國際法上沒有有效地位」，且克里米亞「一開始就是俄羅斯的」，引發軒然大波。中國外交部發言人毛寧隨後表示，中國尊重蘇聯解體後各加盟共和國的主權國家地位，她的表態「代表中國政府的正式立場」。

外交部 法國 盧沙野

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