陸委會：網紅已成中共認知戰一環，國台辦否認也沒用

網紅「八炯」近日採訪「閩南狼」陳柏源推出中共統戰紀錄片，引發討論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，這是民進黨當局自導自演操弄認知作戰。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑11日在例行記者會上表示，網紅已經成為中共對台認知作戰很重要的一環，國台辦去否認是沒有用的。

關於這部中共統戰「紀錄片」，大陸官方11日上午首度對此回應，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評這是「民進黨當局自導自演操弄認知作戰，製造綠色恐怖的又一拙劣的伎倆」，她並指出，今年以來越來越多台灣同胞通過網路平台分享自己在大陸旅遊訪友交流的所見所聞，有力地戳破了民進黨當局及其豢養網軍蓄意製造的信息繭房，也戳到了島內一些人的痛處，他們對此感到恐慌，加緊的使出各種的手段進行打壓和恐嚇。

梁文傑對此回應，關於中共利用網紅一事，大家都知道這並不是什麼新聞，是一直持續在發生的事情，因為現在網路世界的發達，中共過去會處理傳統媒體、藝人、演員等等，現在他們認為網紅對於台灣輿論的影響力更大一點，所以這已經成為中共對台認知作戰很重要的一環，「國台辦去否認是沒有用的，很多事情我們是看得很清楚的」。

此外，國民黨立委陳玉珍日前率立院財委會及中央財金部會官員考察金門金融環境，陳玉珍表示，希望各銀行、證券業來金門設點，讓金門作為兩岸中心點，成為兩岸金融試點、試行的地區。國台辦11日在例行記者會回應，「我們願意與金門同胞共同探索兩岸金融領域融合發展的新路徑新樣式」。

梁文傑認為，金融業如果願意到金門設點、設分行，那應該是市場驅動，「我們無法用政治的力量讓金融業過去，這個可能性不大。」他也提到，至於整體政策可能要金管會來做研析。