前總統馬英九下周再赴陸 陸委會：希望別傷害台灣人民感情

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聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑11日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑11日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影

日前因馬英九基金會陸生團有陸生受訪時提到「中國台北」，後續引發不少爭議，陸委會表示將邀集相關單位案行政程序查處。陸委會副主委兼發言人梁文傑今日表示，已經在今天寄出請馬英九基金會說明的公文給馬英九基金會，請他們陳述意見，等到意見回來後，會再做討論。

另，關於前總統馬英九即將開啟第三度赴陸行程，梁文傑表示，馬英九有他的行動自由，他現在也解除管制期，關於他到大陸，陸委會沒有什麼特別的意見，但他也補充說，「我們當然希望說，作為前總統到大陸，還是不能夠傷害台灣人民的感情。」

此前，馬英九基金會陸生訪問團因一位團員祝賀「中國台北隊」獲得世界12強棒球賽冠軍引起爭議。陸委會主委邱垂正4日在立法院內政委員會備詢表示，待陸生團回去後，將邀集相關主管機關就行政程序進一步處分。邱垂正當時稱，依法可禁止主辦單位六個月至五年內不得再邀請陸籍人士來台交流。

對於陸生受訪時提到「中國台北」，梁文傑5日在例行記者會上表示，我方沒指責、針對個別學生，也許因為她從小教育，腦袋想的就是「中國台北」，但事發後有提醒和警告邀請單位，馬英九基金會沒有好好處理，發言還提油救火，讓事情愈鬧愈大，造成清大校園一邊揮國旗、一邊五星旗情況，激化社會對立當然要請邀請單位負責。

馬英九基金會執行長蕭旭岑11日表示，應大陸方面邀請，馬英九將於12月18日至26日，率「大九學堂」學員訪問大陸，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。

中國台北 陸生團 馬英九基金會

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