共軍機艦繞台為川普畫紅線？中國：台灣議題是紅線

針對共軍大批機艦在台灣周邊及西太平洋出沒，是中國為川普就任美國總統畫紅線一說，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，台灣議題是中美關係中「第一條不可逾越的紅線」，這是中方的一貫立場。

中國外交部11日下午舉行例行記者會。據澎湃新聞報導，有外媒提問，中國本週在台灣周邊進行的軍事演習，是為了在即將上任的美國總統（川普）面前畫一條紅線，中國外交部有何評論？能否證實這些軍事演習？

毛寧首先回答，具體問題，建議向中方的主管部門了解。她接著聲稱，破壞台海和平穩定的是「台獨分裂活動」和「外部勢力的縱容支持」，堅持「一個中國原則」是維護台海和平穩定的關鍵所在。中國將堅定捍衛國家主權和領土完整。

毛寧並稱，提到紅線，台灣議題是中美關係中「第一條不可逾越的紅線」，這是中方的一貫立場。