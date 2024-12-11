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中國足壇貪腐案 足協前秘書長及2名前部長被判刑

中央社／ 台北11日電

中國足壇貪腐官員陸續被判刑。中國足協前秘書長劉奕、裁判管理部前部長譚海、戰略規劃部前部長戚軍，均因受賄罪被判有期徒刑6至11年不等。

據新華社、央視新聞今天報導，11日，湖北省咸寧市中級人民法院一審公開宣判中國足球協會（中國足協）換屆籌備組前副組長、中國足球協會前秘書長劉奕受賄一案。

報導表示，劉奕因受賄罪判處有期徒刑11年，處罰金人民幣360萬元（約新台幣1600萬元），並依法追繳其受賄所得財物，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

湖北省石首市人民法院今天也一審公開宣判中國足協裁判管理部前部長譚海受賄一案，譚海因受賄罪，被判處有期徒刑6年6個月，處罰金20萬元，並依法追繳其受賄所得財物，上繳國庫。

此外，據香港01報導，湖北省石首市人民法院10日一審公開宣判中國足協戰略規劃部前部長戚軍受賄一案，戚軍因受賄罪，被判處有期徒刑7年，處罰金60萬元，並依法追繳其受賄所得財物，上繳國庫。

2022年11月，前中國男足主教練李鐵因涉嫌嚴重違法而被查，開啟中國足協反腐風暴，包含足協主席、正副秘書長、多個部門部長，甚至是國家體育總局相關官員紛紛落馬。自今年3月開始，中國足壇貪腐一案的相關人士陸續被判刑。

民法 裁判 足球

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